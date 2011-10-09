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陶醉在动人的音乐和电影
使用本款飞利浦 DVD 微型系统享受绝佳的电影和音乐体验。播放 iPod/iPhone/iPad 并为其充电，或通过 USB 直放和 MP3 Link 使用 DVD、DivX、MP3-CD 和便携式播放器 - 所有一切都具有低音反射扬声器带来的非凡低音。
iPod/iPhone/iPad 专用基座
低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统，可提供深沉的低音体验。它不同于传统单独使用低音炮的分体式音响系统，转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音贝斯管，利用低频声学技术调整低音贝斯管，优化音响系统的低频输出，从而产生更深沉，饱满的低音并且失真度较小。该系统工作原理是，使低音贝斯管中的空气产生共振，从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果，扩展了单个音箱总体低频声音，从而产生全方位的深沉低音效果。
杜比数字可让您体验卓越非凡环绕音效，感受逼真的空间提示。无论观看什么内容 — DVD 或蓝光光盘、电视或下载内容，您均可获得绝佳的杜比数字音质。最重要的是，您能够听到原汁原味的声音，因为杜比数字也用于制作电影和游戏音轨。杜比数字可在影院和家中提供卓越的环绕声体验。
数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项，可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，充分发挥音乐的最佳效果。