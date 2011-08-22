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DCD3020/93
在美妙的音乐中身心放松
聆听 iPod/iPhone/iPad 中的音乐 - 只需将其插接到基座即可，无需将其从套中取出。借助 wOOx 技术，飞利浦 DVD 微型音乐系统可带给您强劲的低音，播放 DVD、DivX 文件、CD 和 MP3-CD
带 30 针接口
适用于 iPod/iPhone/iPad
DVD、CD、USB、FM
120 瓦、低音辐射器
一边为 iPod/iPhone/iPad 充电，一边欣赏您喜爱的 MP3 音乐！您可通过该设备将您的便携式设备直接连接到飞利浦系统，从而以卓越的音质聆听最爱音乐。它还能在 iPhone/iPod 的播放过程中为其充电，因此您可以尽情欣赏音乐，而不必担心便携式播放器的电池电量耗尽。插接便携式设备时，飞利浦系统会自动为其充电。
数字 FM 电台为您的飞利浦音频系统上的音乐集合带来了更多选择。只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮即可记忆该频率。借助可存储的预设电台，您将可以迅速访问最爱电台，而不必反复地手动调谐频率。
此系统总输出功率为 120W RMS。RMS 即均方根 (Root Mean Square)，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度决定了产生的声音功率。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。