包装盒中的其他物品
- 复合视频电缆 (Y)
- 交流电源线
- FM 天线
- 3.5 毫米立体声线路输入电缆
- 保修证书
欣赏高保真音乐和电影
借助本款华丽的铝制设备，享受非常细腻的自然音质，这一切得益于 Hi-Fi 球顶高音扬声器。聆听 CD 或播放 iPod/iPhone/iPad 并为其充电。通过 HDMI 1080p 像素提升观看 DVD，以便享受丰富的电影体验。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
欣赏高保真音乐和电影
借助本款华丽的铝制设备，享受非常细腻的自然音质，这一切得益于 Hi-Fi 球顶高音扬声器。聆听 CD 或播放 iPod/iPhone/iPad 并为其充电。通过 HDMI 1080p 像素提升观看 DVD，以便享受丰富的电影体验。 查看所有优势
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RMS 即额定输出功率 (Root Mean Square)，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度取决于产生的声音功率。实质上，功放器受电能的限制，电能可以转换为声能，而不会使音频信号失真。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。
通过 MP3 Link 连接，您可以直接播放便携式媒体播放器中的 MP3 内容。欣赏喜爱的音乐时，您可享受到音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此，MP3 Link 还极为方便，您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。
该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、DivX® Ultra、MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW - 均可在该播放机上播放。DivX® Ultra 将 DivX® 播放与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。CD-RW 是一个名词缩写，它指的是接受普通的可录制 CD 格式的 CD 驱动器。
铝制机壳不仅具有重量轻、耐高温等特点，其还可以提供较高的强度和硬度及良好的抗腐蚀性。
HDMI 1080p 像素提升技术能够提供清澈的画面。您现在能够以真正的高清分辨率欣赏标准清晰度的电影，高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。逐行扫描（在“1080p”中以“p”表示）消除了电视屏幕上常见的线条结构，从而也确保了极致的清晰画面。更令人称道的是，HDMI 传输是纯粹的数字信号传输，能够传输无压缩的数字高清视频以及数字多声道音频，而无需进行模拟/数字转换 - 这就再现了原汁原味的图像与声音，完全没有衰减。
一边为 iPod/iPhone/iPad 充电，一边欣赏您喜爱的 MP3 音乐！您可通过该设备将您的便携式设备直接连接到飞利浦系统，从而以卓越的音质聆听最爱音乐。它还能在 iPhone/iPod 的播放过程中为其充电，因此您可以尽情欣赏音乐，而不必担心便携式播放器的电池电量耗尽。插接便携式设备时，飞利浦系统会自动为其充电。
只需将 USB 设备插入到系统中就可以与家人和朋友分享您保存的音乐和照片，就是这么简单！
世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital（杜比数字）利用了人耳处理声音的习惯，因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环绕立体声。
与传统的即插型连接器相比，镀金扬声器连接器可确保更佳的音频信号传输效果。它还可以最大程度地减少从放大器到音箱的电信号损失，使声音宛如真实再现。
高音和低音是均衡器功能，分别控制音频的高频和低频音量级别。高音专门用于调整音乐中高频的放大级别，而低音则控制低频的放大级别。收听者可以使用向上和向下键方便地调整低音和高音，或保持高音和低音处于中间位置以根据原来录制时的设置播放音乐。高音和低音控制使您可以用您喜欢的方式收听音乐。
D 类数字功放器接收模拟信号并将其转换为数字信号，然后采用数字方式放大信号。信号接着进入一个调制滤波器以形成最终的输出。放大的数字输出可提供数字音频的所有优点，包括音质提高。此外，D 类数字功放器与传统的 AB 功放器相比，效率高出 90%。这种高效率转换为一种强劲的功放器，而所占台面面积又很小。
Hi-Fi 球顶高音扬声器再现清澈的高频和中频音效，极大地提高了扬声器的总体清晰度。通过和谐的不失真和本色宽频音效混合，球顶高音扬声器可提供细腻的语音清晰度、器乐声效纯净度及天然的音色，在与低音扬声器配对时，能够很好地平衡总体音效。
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