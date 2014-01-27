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DVD 分体式 Hi-Fi 系统

DCD7010/98
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    DVD 分体式 Hi-Fi 系统

    DCD7010/98

    欣赏高保真音乐和电影

    借助本款华丽的铝制设备，享受非常细腻的自然音质，这一切得益于 Hi-Fi 球顶高音扬声器。聆听 CD 或播放 iPod/iPhone/iPad 并为其充电。通过 HDMI 1080p 像素提升观看 DVD，以便享受丰富的电影体验。 查看所有优势

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      技术规格

      • 声音

        输出功率 (RMS)
        2 x 50 瓦
        声音系统
        杜比数字
        音效增强
        • D 类数字功放器
        • 高音和低音控制
        • 响度

      • 扬声器

        扬声器类型
        球顶高音扬声器
        主音箱
        • 5 英寸低音扬声器
        • 双路
        • 低音反射扬声器系统
        • 可拆卸扬声器网罩
        扬声器增强
        镀金扬声器连接器

      • 音频播放

        光盘播放模式
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      • 视频播放

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        • DVD-Video
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        • DivX Ultra
        • Video CD/SVCD
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        光盘播放模式
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        • A-B 重放
        • 重放
        • 视角
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        • 父母端控件
        • 光盘菜单
        • OSD
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        • 高清分辨率
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        • 缩放
        播放媒体
        • CD-R/RW
        • DVD+R/+RW
        • DVD-R/-RW
        • USB 闪存盘

      • 调谐器/接收/发送

        预设电台
        20
        RDS
        • 电台名称
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        • 电台文本
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        • 自动数字调谐
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        • 线路输出
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      • 便利性

        闹钟
        • CD 闹钟
        • 无线电警报
        • USB 闹钟
        • iPod Alarm
        时钟
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        • 简体中文
        • 繁体中文
        • 简体中文
        • 泰国语
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • 单键式播放
        • 单键式待机
        • 系统音量控制

      • 附件

        随附的附件
        • 复合视频电缆 (Y)
        • 交流电源线
        • FM 天线
        • 3.5 毫米立体声线路输入电缆
        • 保修证书
        遥控器
        44 键遥控器，带 2 节 AAA 电池
        用户手册
        英语，繁体中文

      • 尺寸

        主装置宽度
        250  毫米
        主装置高度
        92  毫米
        主装置深度
        285  毫米
        主音箱宽度
        174  毫米
        主音箱高度
        260  毫米
        主音箱厚度
        240  毫米
        包装宽度
        425  毫米
        包装高度
        441  毫米
        包装厚度
        310  毫米

      • 功率

        电源
        110-127V / 220-240V，~50-60Hz

      • iPad 兼容性

        兼容
        iPad

      • iPhone 兼容性

        兼容
        • iPhone
        • iPhone 三代
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4

      • iPod 兼容性

        兼容
        • iPod mini
        • iPod Nano 第 1 代
        • iPod Nano 第 2 代
        • iPod Nano 第 3 代
        • iPod Nano 四代
        • iPod nano 五代
        • iPod nano 第 6 代
        • iPod Touch
        • iPod Touch 二代
        • iPod touch 第 3 代
        • iPod touch 第 4 代

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 复合视频电缆 (Y)
      • 交流电源线
      • FM 天线
      • 3.5 毫米立体声线路输入电缆
      • 保修证书

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