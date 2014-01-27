方便设置高频与低频的高音和低音控制

高音和低音是均衡器功能，分别控制音频的高频和低频音量级别。高音专门用于调整音乐中高频的放大级别，而低音则控制低频的放大级别。收听者可以使用向上和向下键方便地调整低音和高音，或保持高音和低音处于中间位置以根据原来录制时的设置播放音乐。高音和低音控制使您可以用您喜欢的方式收听音乐。