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DCD7010/98
欣赏高保真音乐和电影
借助本款华丽的铝制设备，享受非常细腻的自然音质，这一切得益于 Hi-Fi 球顶高音扬声器。聆听 CD 或播放 iPod/iPhone/iPad 并为其充电。通过 HDMI 1080p 像素提升观看 DVD，以便享受丰富的电影体验。
iPod/iPhone/iPad 专用基座
HDMI 1080p
RMS 即额定输出功率 (Root Mean Square)，它是音频功率的典型指标，或者换言之，从音频功放器传输到音响的电功率，衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度取决于产生的声音功率。实质上，功放器受电能的限制，电能可以转换为声能，而不会使音频信号失真。瓦数越高，扬声器发射的声能越好。
高音和低音是均衡器功能，分别控制音频的高频和低频音量级别。高音专门用于调整音乐中高频的放大级别，而低音则控制低频的放大级别。收听者可以使用向上和向下键方便地调整低音和高音，或保持高音和低音处于中间位置以根据原来录制时的设置播放音乐。高音和低音控制使您可以用您喜欢的方式收听音乐。
D 类数字功放器接收模拟信号并将其转换为数字信号，然后采用数字方式放大信号。信号接着进入一个调制滤波器以形成最终的输出。放大的数字输出可提供数字音频的所有优点，包括音质提高。此外，D 类数字功放器与传统的 AB 功放器相比，效率高出 90%。这种高效率转换为一种强劲的功放器，而所占台面面积又很小。