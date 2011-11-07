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DCM2020/93
陶醉于动人的音乐中
同时播放 iPod/iPhone/iPad 并为其充电。其他便携式音乐播放器也可通过 USB 直放或 MP3 Link 连接至此飞利浦微型系统。通过低音反射扬声器带来的深沉、震撼的音效享受您喜爱的音乐。
iPod/iPhone/iPad 专用基座
只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮记忆其频率即可。有了可进行存储的预设电台，您便能够快速访问喜爱的电台，而不必反复地手动调谐频率。
通过 MP3 Link 连接，您可以直接播放便携式媒体播放器中的 MP3 内容。欣赏喜爱的音乐时，您可享受到音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此，MP3 Link 还极为方便，您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。
低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统，可提供深沉的低音体验。它不同于传统单独使用低音炮的分体式音响系统，转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音贝斯管，利用低频声学技术调整低音贝斯管，优化音响系统的低频输出，从而产生更深沉，饱满的低音并且失真度较小。该系统工作原理是，使低音贝斯管中的空气产生共振，从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果，扩展了单个音箱总体低频声音，从而产生全方位的深沉低音效果。