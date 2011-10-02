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融入您家的音效
插接 iPod/iPhone/iPad，或通过 USB 直放连接其他设备 - 享受 wOOx 技术带来的强劲低音。飞利浦微型音乐系统采用壁架选件进行精心设计，能够以纯正的风格带来您绝妙的音效。
iPod/iPhone/iPad 专用基座
40 瓦
借助音频压缩技术，较大的数字音乐文件可以压缩 10 倍，且音质不会明显降低。通过其中两种压缩格式 MP3 和 WMA，您可在飞利浦播放机上畅游数字音乐世界。您可从互联网上的正式音乐网站下载 MP3 或 WMA 歌曲，或通过翻录音频 CD 并将其传输到播放机上，创建您自己的 MP3 或 WMA 音乐文件。
wOOx 技术是一个革命性的扬声器概念，它使您可以欣赏到比任何其它音响系统更为饱满的、极为深沉的低音。特殊扬声器与 wOOx 低音辐射器协调工作，主驱动器与高频单元之音精确调谐，确保从中低频到高频的平稳过渡。双延迟和全对称夹层结构产生精确的低音而无明显失真。wOOx 利用音箱全容量真实地放大音乐效果，产生异常深沉的动态低音。
借助 USB 直放模式，只需将您的 USB 设备插入飞利浦设备的 USB 端口中，数字音乐便可直接从飞利浦设备上播放。