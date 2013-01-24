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推拉锁

DDL193LAFCG/93
  • 智慧生活，无限可能 智慧生活，无限可能 智慧生活，无限可能
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    推拉锁

    DDL193LAFCG/93

    智慧生活，无限可能

    现在，您可以享受直觉式指纹识别和全自动开关带来的便捷，室内感应开门技术更显贴心细节，物联网关远程操控搭配智慧猫眼*相互联动，黑科技加成让安全触手可得。 查看所有优势

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      智慧生活，无限可能

      物联时代，安全在你手中

      • 推拉直觉式使用方式
      • 自动上锁功能
      • 室内感应开门
      • 物联网关远程控制及智能猫眼联动
      享受关门即走的便捷与安心

      享受关门即走的便捷与安心

      飞利浦 9300 推拉式智能门锁，采用自动锁体，关门后，无需多余的操作，锁体自动打出锁舌，完成上锁。门未成功上锁时，锁体会发出警报，提醒您门锁状态。

      安全更有保障

      安全更有保障

      通过物联网关可随时远程查看开锁记录及远程分发临时密钥，与飞利浦智能猫眼相互联动，当门锁产生异常报警时，智能猫眼会拍照或录制视频上传到 APP，用户可以及时了解家门内外的各种情况。

      触发红外感应时手落即开，轻松享受科技生活

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      把手上设计有触摸传感器和红外传感器，当手触摸到触摸传感器并且红外传感器检测到遮挡物，即可启动开锁。

      快速开锁一气呵成

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      指纹传感器位于推拉把手处，当您握住把手时，手指可自然落于指纹传感器之上，您可以在指纹识别认证后，直接推动手柄开门，实现一步开门，给您便捷又快速的开门体验。

      链接未来智能新生活

      链接未来智能新生活

      通过连接无线网络，可远程管理门锁使用，实时监控门锁状态，随时随地查看门锁使用记录，实现智能门锁个性化管理。

      加强门锁安全性，提升家庭防盗等级

      加强门锁安全性，提升家庭防盗等级

      锁芯是控制锁开启的主要零件，是锁具的心脏，C 级防盗锁芯，采用多项防盗技术配合特制的弹子与叶片结构设计，具有很高防技术性开启的安全性能。

      防儿童宠物误触，细节设计更贴心

      防儿童宠物误触，细节设计更贴心

      OPEN 键：一秒内双击按键，可实现开锁；双击开门设计，有效防止孩童与宠物误开门； CLOSE 键：单击按键，可实现上锁；长按实现反锁，反锁后室外可用管理密码或机械钥匙打开。 同时长按 OPEN 和 CLOSE 键，可启、闭感应把手开锁功能。

      实时保护您密码的安全

      实时保护您密码的安全

      飞利浦智能锁采用虚位密码技术，随意输入数字组合，确保真实密码连续输入，也可成功识别认证。有效防偷窥，保护您的真实密码安全。

      有效提醒安全隐患

      有效提醒安全隐患

      外出时，点触布防键，开启布防功能。布防模式下，门锁从室内开启时会触发警报。有效提醒安全隐患存在，升级家庭安保水平。

      技术规格

      • 开锁方式

        蓝牙
        卡片/滴胶卡
        指纹
        机械钥匙
        密码/PIN 码

      • 智能锁功能

        报警功能
        • 防撬报警
        • 布防报警
        锁定功能
        • 电子反锁
        • 系统锁定
        锁体
        全自动锁体
        安全功能
        • 双重验证
        • 虚位密码
        • 布防功能
        • 防猫眼功能

      • 操作简易

        指示灯
        • 门锁状态提示
        • 低电量提示
        • 静音状态提示
        • 布防提示
        • 系统锁定提示
        语音导航
        真人语音导航

      • 设计和外观

        颜色
        红古铜
        紧急逃生设计
        室内快开锁体
        人体工程学设计
        推拉式把手设计
        手柄
        推拉式把手
        主要材料
        锌合金
        表面工艺
        电镀
        指纹传感器
        半导体

      • 门锁容量

        卡片/滴胶卡
        长达 100 个
        指纹
        长达 100 个
        管理密码
        1
        一次性密码
        1
        用户密码
        长达 10

      • 模式

        操作模式
        • 自动模式
        • 手动模式
        系统设置模式
        • 双重验证模式
        • 一般模式

      • 功率规格

        供电类型
        碱性电池
        应急电源
        5 伏移动电源
        最大电池容量
        8 节电池
        电源
        4 节 AA 电池
        使用时间
        10 个月*
        工作电压
        4.5-6 伏

      • 安装

        开门方向
        • 左内开门
        • 左外开门
        • 右内开门
        • 右外开门
        门厚
        • 38-60 毫米
        • 60-90 毫米
        • 90-120 毫米
        • 其它范围*
        门的类型
        • 防盗门
        • 铜门
        • 木门
        天地钩

      • 配件

        随附电池
        4 节 AA 碱性电池
        合格证
        开孔模板
        安装配件
        机械钥匙
        2 把
        锁体
        固定板
        快速入门指南
        百洁布
        滴胶卡
        2 张
        用户手册
        保修卡

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          • 智能猫眼特指飞利浦智能猫眼，非标配，需另外购买。
          • 电池使用寿命可能会更少，具体取决于实际使用情况。
          • 有关其他适用门厚范围，请联系我们的服务代理商或授权经销商。