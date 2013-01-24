飞利浦 9300 推拉式智能门锁，采用自动锁体，关门后，无需多余的操作，锁体自动打出锁舌，完成上锁。门未成功上锁时，锁体会发出警报，提醒您门锁状态。
通过物联网关可随时远程查看开锁记录及远程分发临时密钥，与飞利浦智能猫眼相互联动，当门锁产生异常报警时，智能猫眼会拍照或录制视频上传到 APP，用户可以及时了解家门内外的各种情况。
把手上设计有触摸传感器和红外传感器，当手触摸到触摸传感器并且红外传感器检测到遮挡物，即可启动开锁。
指纹传感器位于推拉把手处，当您握住把手时，手指可自然落于指纹传感器之上，您可以在指纹识别认证后，直接推动手柄开门，实现一步开门，给您便捷又快速的开门体验。
通过连接无线网络，可远程管理门锁使用，实时监控门锁状态，随时随地查看门锁使用记录，实现智能门锁个性化管理。
锁芯是控制锁开启的主要零件，是锁具的心脏，C 级防盗锁芯，采用多项防盗技术配合特制的弹子与叶片结构设计，具有很高防技术性开启的安全性能。
OPEN 键：一秒内双击按键，可实现开锁；双击开门设计，有效防止孩童与宠物误开门； CLOSE 键：单击按键，可实现上锁；长按实现反锁，反锁后室外可用管理密码或机械钥匙打开。 同时长按 OPEN 和 CLOSE 键，可启、闭感应把手开锁功能。
飞利浦智能锁采用虚位密码技术，随意输入数字组合，确保真实密码连续输入，也可成功识别认证。有效防偷窥，保护您的真实密码安全。
外出时，点触布防键，开启布防功能。布防模式下，门锁从室内开启时会触发警报。有效提醒安全隐患存在，升级家庭安保水平。
开锁方式
智能锁功能
操作简易
设计和外观
门锁容量
模式
功率规格
安装
配件