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智慧生活，无限可能
现在，您可以享受直觉式指纹识别和全自动开关带来的极致便捷，室内感应开门技术更显贴心细节，物联网关远程操控搭配智慧猫眼*相互联动，黑科技加成让安全触手可得。
直觉式指纹识别
自动上锁功能
室内感应开门
与智能猫眼联动*
指纹传感器位于推拉把手处，当您握住把手时，手指可自然落于指纹传感器之上，您可以在指纹识别认证后，直接推动手柄开门，实现一步开门，给您便捷又快速的开门体验。
连接到网关后*，您可以随时远程查看开锁记录、分享临时 PIN 码该产品还能与飞利浦智能猫眼搭配使用，一旦出现异常报警，智能猫眼就会拍摄照片或视频，并将其上传到应用程序*，以便用户可以随时了解家里的安全状态。
飞利浦 9300 系列推拉式智能门锁采用全自动锁体，关门后锁体自动弹出锁舌，完成上锁，无需多余操作。如未正确关闭，锁体将提醒您门锁状态。
网关：飞利浦 9300 系列产品随附配件，供飞利浦 9300 系列连接到互联网，实现远程操作。
飞利浦智能猫眼：非标配，需另外购买。
应用程序：飞利浦 9300 系列可与“Philips EasyKey”应用程序搭配使用。
10 个月：此为内部测试数据；实际使用时间可能会因使用频率而异。
其他范围：随附的安装配件包适用于上述厚度的门。如果门超出此厚度范围，请咨询授权的飞利浦智能门锁消费者服务中心或指定的线下经销商。
产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。