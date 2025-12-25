1米：雷达传感器侦测的最远距离为1米。徘徊报警功能默认关闭，可通过EasyKey Plus 小程序开启，且可在小程序端调整徘徊侦测的灵敏度，高灵敏度感应距离为1米，低灵敏度感应距离为0.5米，徘徊时长可设置为10秒、20秒、30秒、60秒。