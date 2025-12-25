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岂止人脸识别
飞利浦 DDL306A-FVP-7HW 不仅支持人脸识别解锁，带来便捷无感进门体验；更具备远程可视功能，随时随地看护家门，全面升级居家安防。
3D 人脸识别
远程可视对讲
移动侦测抓拍
小程序远程解锁
适配 70mm 侧边距
当您距离门前1米*范围内，即可触发雷达感应，并唤醒人脸识别模块解锁，轻松实现无感开门。 DDL306A-FVP-7HW不惧暗光、逆光环境影响，即使化妆、戴眼镜、帽子也能快速识别，还能有效辨别照片、视频等情况，防止未经授权的开门。
当访客按下门铃后，门锁会立即推送消息至EasyKey Plus 微信小程序，点击消息接通语音对话邀请后，可进行语音对讲。 按响门铃后，门锁还会自动拍照或录制视频，即使您没有及时接通，仍可随时通过历史消息查看访客信息。
DDL306A-FVP-7HW 配备高清摄像头和红外补光灯，支持白天和夜视模式。当光线变暗时，红外补光灯自动开启，切换至夜视模式。在距离锁2米的范围内，能清晰识别人脸轮廓。
1米：雷达传感器侦测的最远距离为1米。徘徊报警功能默认关闭，可通过EasyKey Plus 小程序开启，且可在小程序端调整徘徊侦测的灵敏度，高灵敏度感应距离为1米，低灵敏度感应距离为0.5米，徘徊时长可设置为10秒、20秒、30秒、60秒。
电子感应锁体：指带有电子检测功能的锁体，当锁舌出现异常情况时，锁体会触发告警。
超时未关门：解锁10秒后未关门，锁端语音提示“门未上锁”，此功能仅适用于标配带电子检测功能的锁体。
布防模式：仅适用于标配带检测开关的机械锁体。不带检测开关的机械锁体无法使用布防功能。
3 个月：此为内部测试数据；实际电池续航时间可能会因使用频率而异。