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DDL309ACAABW
DDL309A-FVP-7HW
面容解锁
飞利浦 DDL309A-FVP-7HW 采用双目 3D 人脸解锁，有效防止照片、视频等方式的伪造识别；雷达感应自动唤醒，实现无感通行。只需刷脸即可进门，即使手提快递或抱着孩子，也能轻松入户。
3D 人脸识别
远程可视对讲
移动侦测抓拍
远程解锁
当您距离门前 1 米范围内，即可触发雷达感应，并唤醒人脸识别模块解锁，轻松实现无感开门。DDL309A-FVP-7HW 不惧暗光、逆光环境影响，即使化妆、戴眼镜、帽子也能快速识别，还能有效辨别照片、视频等情况，防止未经授权的开门。
当访客按下门铃后，门锁会立即推送消息至EasyKey Plus 微信小程序，点击消息接通语音对话邀请后，可进行语音对讲。按响门铃后，门锁还会自动拍照或录制视频，即使您没有及时接通，仍可随时通过历史消息查看访客信息。
DDL309A-FVP-7HW 配备高清摄像头和红外补光灯，支持白天和夜视模式。当光线变暗时，红外补光灯自动开启，切换至夜视模式。在距离锁 2 米的范围内，能清晰识别人脸轮廓。
小程序：DDL309A-FVP-7HW 可配合 EasyKey Plus 微信小程序使用。
1 米：雷达传感器侦测的最远距离为 1 米。逗留告警功能默认关闭，可通过 EasyKey Plus 微信小程序开启，且可在小程序端调整逗留侦测的灵敏度，高灵敏度感应距离为 1 米，低灵敏度感应距离为 0.5 米，逗留时长可设置为 10 秒、20 秒、30 秒、60 秒。
电子感应锁体：指带有电子检测功能的锁体，当锁舌出现异常情况时，锁体会触发告警。
超时未关门：解锁 10 秒后未关门，锁端语音提示“门未上锁”，此功能仅适用于标配带电子检测功能的锁体。
布防：仅适用于标配带检测开关的机械锁体。不带检测开关的机械锁体无法使用布防功能。
3 个月：此为内部测试数据；实际电池续航时间可能会因使用频率而异。
其他范围：随附的安装配件适用于上述厚度的门。如门体厚度超出此范围，请联系飞利浦授权客户服务中心或指定的线下经销商。