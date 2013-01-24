智能探测高效节能

当物体逐渐靠近并在门锁前停留时，配备的超声波感应模块将通过反馈的信号数据进行计算并迅速做出判断，若识别到人的靠近，将唤醒人脸识别模块工作。试验数据表明，超声波感应模块能耗仅为传统红外线感应模块的10%，高效节能，保障DDL702持久续航。