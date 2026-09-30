无触识别更便捷

当您靠近飞利浦 DDL703M-FVP-7HW 锁端 1 米*范围内时，会触发雷达传感器，并唤醒人脸识别模块，外面板的双目摄像头会模拟人眼成像，自动捕捉人脸的三维立体特征。它还能有效识别图片、影像、化妆等情况，让您轻松刷脸开门，省去手动开门的麻烦。