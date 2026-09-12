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    7000 Series 嵌入式人脸识别视频锁

    DDL703MCCNKW/93

    简约嵌入式设计

    DDL703M-FVP-7HW 智能门锁采用简约嵌入式设计，搭载精准高效的 3D 人脸识别技术，认假率 ≤0.0001%*，实现无触式刷脸即开，轻松解锁。简约风格，提升家居美感，增强安全防护。

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    7000 Series 嵌入式人脸识别视频锁

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    简约嵌入式设计

    刷脸即开

    • 3D 人脸识别解锁
    • 4 寸 LCD 显示屏
    • 支持接入市电
    • 门装电池续航版

    无触识别更便捷

    当您靠近飞利浦 DDL703M-FVP-7HW 锁端 1 米*范围内时，会触发雷达传感器，并唤醒人脸识别模块，外面板的双目摄像头会模拟人眼成像，自动捕捉人脸的三维立体特征。它还能有效识别图片、影像、化妆等情况，让您轻松刷脸开门，省去手动开门的麻烦。

    出门也能远程看家

    DDLL703M-FVP-7HW 连接到网络并与涂鸦 App 绑定后，门铃消息、开门记录、门锁异常警报等信息将以弹窗方式发送至 App，让您能够随时随地监控家门状况，安心无忧。

    门前访客一目了然

    当访客按下门铃时，门锁会立即推送消息至 App，点击消息接通语音对话邀请后，您可以与访客双向语音对讲，并远程查看门外的情况。不仅如此，访客按响门铃后，可视猫眼还会自动拍照或录制视频，即使您没有及时接通，仍可随时通过历史消息查看访客信息。

    开门一键到位

    绑定涂鸦 App 后，长按 App 内的开锁键，即可实现远程解锁，无论身在何处，一键开门轻松搞定！

    专为高端入户门而设

    DDL703M-FVP-7HW 的室内、室外面板与门体浑然一体，外观精致，做工严谨。专为高端入户门设计，其嵌入式外观简约大方，同时难以撬开，安全性更高。

    一屏知晓门外事

    室内面板设有 4 英寸 LCD 显示屏，在家时无需开门，点击显示屏下方中间的按键即可查看来访客人及门外情况，无需另外安装传统猫眼，更方便老人小孩使用。

    告别电量焦虑

    飞利浦 DDL703M-FVP-7HW 智能门锁通专用电源适配器*，将交流电转换为直流电进行供电。随附的 5000mAh 锂聚合物电池在接入市电后将转为备用电池，即使停电，门锁也能在每天开关门 10 次的情况下，持续工作 3 个月*。即便备用电池电量不足，您也可以通过任何 5V 移动电源为门锁充电，轻松告别电量焦虑。

    您的即时看家小助手

    DDL703M-FVP-7HW 配备 5.8G 雷达传感器，当侦测到门外 1 米范围内有人异常逗留时，会自动启动可视猫眼进行拍摄，并实时将抓拍/录制的信息推送至涂鸦 App。让您轻松掌握家门动态，确保居家安全。

    家门状态实时掌握

    DDL703M-FVP-7HW 智能门锁具备防拆、系统锁定、徘徊逗留等多重安全告警功能，一旦发生异常，门锁会立即发出警报并通过 App 推送实时通知，确保家门安全得到全方位保护。通过实时更新门锁状态，您可以随时掌握门锁情况，无论身处何地，时刻安心无忧。

    技术规格

    • 设计和外观

      颜色
      星空灰
      主要材质
      • 锌合金和铝合金
      • 钢化玻璃
      人脸识别
      支持
      显示屏
      4 寸 LCD 显示屏
      掌静脉识别
      不支持

    • 开锁方式

      指纹
      支持
      密码
      支持
      卡片
      支持
      机械钥匙
      支持
      人脸解锁
      支持

    • 容量

      管理用户解锁方式
      支持多达 10 种解锁方式，包括面部识别、指纹、密码和卡片。
      普通用户解锁方式
      支持多达 190 种解锁方式，包括面部识别、指纹、密码和卡片。

    • 电源规格

      电池类型
      锂聚合物电池
      电池寿命
      3 个月*
      电池容量
      5000  毫安时

    • 安装要求

      门厚
      • 70-120 mm
      • 其它范围*
      开门方向
      • 右内开门
      • 右外开门
      • 左内开门
      • 左外开门
      门的类型
      • 木门
      • 铜门
      • 防盗门

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    • 认假率 ≤0.0001%：数据来源于阜时科技内部的测试报告。
    • 1 米：雷达传感器侦测的最远距离为 1 米。可在 App 调整徘徊侦测的灵敏度，高灵敏度感应距离为 1 米，低灵敏度感应距离为 0.5 米。
    • 专用电源适配器：此为非标配件，需另行购买。若将DDL703M-FVP-7HW 接入市电，需使用专用电源适配器将 220V 交流电转换为 36V 直流电为设备供电。
    • 3 个月：此为内部测试数据；实际电池续航时间可能会因使用频率而异。
    • 其他范围：随附的安装配件适用于上述厚度的门。如门体厚度超出此范围，请联系飞利浦授权客户服务中心或指定的线下经销商。

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