当您靠近飞利浦 DDL703M-FVP-7HW 锁端 1 米*范围内时，会触发雷达传感器，并唤醒人脸识别模块，外面板的双目摄像头会模拟人眼成像，自动捕捉人脸的三维立体特征。它还能有效识别图片、影像、化妆等情况，让您轻松刷脸开门，省去手动开门的麻烦。
DDLL703M-FVP-7HW 连接到网络并与涂鸦 App 绑定后，门铃消息、开门记录、门锁异常警报等信息将以弹窗方式发送至 App，让您能够随时随地监控家门状况，安心无忧。
当访客按下门铃时，门锁会立即推送消息至 App，点击消息接通语音对话邀请后，您可以与访客双向语音对讲，并远程查看门外的情况。不仅如此，访客按响门铃后，可视猫眼还会自动拍照或录制视频，即使您没有及时接通，仍可随时通过历史消息查看访客信息。
绑定涂鸦 App 后，长按 App 内的开锁键，即可实现远程解锁，无论身在何处，一键开门轻松搞定！
DDL703M-FVP-7HW 的室内、室外面板与门体浑然一体，外观精致，做工严谨。专为高端入户门设计，其嵌入式外观简约大方，同时难以撬开，安全性更高。
室内面板设有 4 英寸 LCD 显示屏，在家时无需开门，点击显示屏下方中间的按键即可查看来访客人及门外情况，无需另外安装传统猫眼，更方便老人小孩使用。
飞利浦 DDL703M-FVP-7HW 智能门锁通专用电源适配器*，将交流电转换为直流电进行供电。随附的 5000mAh 锂聚合物电池在接入市电后将转为备用电池，即使停电，门锁也能在每天开关门 10 次的情况下，持续工作 3 个月*。即便备用电池电量不足，您也可以通过任何 5V 移动电源为门锁充电，轻松告别电量焦虑。
DDL703M-FVP-7HW 配备 5.8G 雷达传感器，当侦测到门外 1 米范围内有人异常逗留时，会自动启动可视猫眼进行拍摄，并实时将抓拍/录制的信息推送至涂鸦 App。让您轻松掌握家门动态，确保居家安全。
DDL703M-FVP-7HW 智能门锁具备防拆、系统锁定、徘徊逗留等多重安全告警功能，一旦发生异常，门锁会立即发出警报并通过 App 推送实时通知，确保家门安全得到全方位保护。通过实时更新门锁状态，您可以随时掌握门锁情况，无论身处何地，时刻安心无忧。
设计和外观
开锁方式
容量
电源规格
安装要求
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