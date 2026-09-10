新建
DDL703MCCUKQ
DDL703M-FVP-7HQ
简约嵌入式设计
DDL703M-FVP-7HW 智能门锁采用简约嵌入式设计，搭载精准高效的 3D 人脸识别技术，误识率 ≤0.0001%*，实现无触式刷脸即开，轻松解锁。简约风格，提升家居美感，增强安全防护。
3D 人脸识别解锁
远程可视对讲
4 寸 LCD 显示屏
支持接入市电
墙装市电供电版本
当您靠近飞利浦 DDL703M-FVP-7HW 锁端 1 米*范围内时，会触发雷达传感器，并唤醒人脸识别模块，外面板的双目摄像头会模拟人眼成像，自动捕捉人脸的三维立体特征。它还能有效识别图片、影像、化妆等情况，让您轻松刷脸开门，省去手动开门的麻烦。
DDLL703M-FVP-7HW 连接到网络并与涂鸦 App 绑定后，门铃消息、开门记录、门锁异常警报等信息将以弹窗方式发送至 App，让您能够随时随地监控家门状况，安心无忧。
当访客按下门铃时，门锁会立即推送消息至 App，点击消息接通语音对话邀请后，您可以与访客双向语音对讲，并远程查看门外的情况。不仅如此，访客按响门铃后，可视猫眼还会自动拍照或录制视频，即使您没有及时接通，仍可随时通过历史消息查看访客信息。
认假率 ≤0.0001%：数据来源于阜时科技内部的测试报告。
1 米：雷达传感器侦测的最远距离为 1 米。可在 App 调整徘徊侦测的灵敏度，高灵敏度感应距离为 1 米，低灵敏度感应距离为 0.5 米。
专用电源适配器：此为非标配件，需另行购买。若将DDL703M-FVP-7HW 接入市电，需使用专用电源适配器将 220V 交流电转换为 36V 直流电为设备供电。
3 个月：此为内部测试数据；实际电池续航时间可能会因使用频率而异。