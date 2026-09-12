门前访客一目了然

当访客按下门铃时，门锁会立即推送消息至 App，点击消息接通语音对话邀请后，您可以与访客双向语音对讲，并远程查看门外的情况。不仅如此，访客按响门铃后，可视猫眼还会自动拍照或录制视频，即使您没有及时接通，仍可随时通过历史消息查看访客信息。