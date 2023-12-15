DDL709BAGCW
远程猫眼可视
飞利浦DDL709-VP-5HW可视智能锁采用200万像素广角摄像头，集猫眼、门铃、门锁功能于一体，支持Wi-Fi联网，通过手机就能随时随地查看门前动态，为您带来看得见的安全守护。
双向通话远程可视
4 英寸 IPS 显示屏
自动上锁功能
飞利浦 DDL709-VP-5HW 采用全自动锁体，室外指纹或密码验证成功后，锁舌自动回缩，推门即开。关门后无需多余操作，锁体自动打出锁舌，完成上锁。门未成功上锁时，锁体会发出警报，提醒您门锁状态。
当访客按下门铃后，门锁会立即推送消息至用户手机 APP，点击消息打开 APP 接通后，可开启双向语音进行对讲。按响门铃后，智能锁还会自动录制视频，即使未及时接通也不会错过访客信息。
门锁室内面板上设有开门旋钮，若发生紧急情况导致智能锁电子功能失效也不影响门锁开启，可实现室内一键解锁开门，保障用户安全。
3 米：PIR 人体感应侦测最远距离为 3 米，可通过手机 App 设置为 1 米、2 米、3 米。
3个月：实际使用时间可能少于3个月，具体取决于用户实际开锁频率。
APP：该产品适用于Philips Easykey Plus APP。
其他厚度范围：随附的安装配件包适用于上述厚度的门。如果门超出此厚度范围，请咨询授权的飞利浦智能门锁消费者服务中心或指定的线下经销商。
产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。