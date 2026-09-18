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DDL713ABAABW
DDL713A-VP-5HW
一眼掌控门前
飞利浦 DDL713A-VP-5HW 打造智能家居体验。访客按门铃时，内置猫眼将自动捕捉门外画面。可通过应用程序实时查看，一键远程解锁。高清可视，无需等候，守护居家安全，让您安心无忧。
远程可视对讲
移动侦测抓拍
4 英寸高清显示屏
小程序远程解锁
当访客按下门铃后，门锁会立即推送消息至 EasyKey Plus 微信小程序，点击消息接通语音对话邀请后，可进行语音对讲。 按响门铃后，门锁还会自动拍照或录制视频，即使您没有及时接通，仍可随时通过历史消息查看访客信息。
DDL713A-VP-5HW 配备高清摄像头和红外补光灯，支持白天和夜视模式。当光线变暗时，红外补光灯自动开启，切换至夜视模式。在距离锁2米的范围内，能清晰识别人脸轮廓。
DDL713A-VP-5HW支持EasyKey Plus 微信小程序，连接网络后，您可以随时随地查看门锁操作记录、门铃消息和开门记录。异常警报会通过弹窗发送至小程序，让您时刻掌握家门动态，安心无忧。
小程序：DDL713A-VP-5HW绑定的是EasyKey Plus 微信小程序。
1 米：雷达传感器侦测的最远距离为 1 米。逗留告警功能默认关闭，可通过 EasyKey Plus 微信小程序开启，且可在小程序端调整逗留侦测的灵敏度，高灵敏度感应距离为 1 米，低灵敏度感应距离为 0.5 米，逗留时长可设置为 10 秒、20 秒、30 秒、60 秒。
电子感应锁体：指带有电子检测功能的锁体，当锁舌出现异常情况时，锁体会触发告警。
超时未关门：解锁 10 秒后未关门，锁端语音提示“门未上锁”，此功能仅适用于标配带电子检测功能的锁体。
布防：仅适用于标配带检测开关的机械锁体。不带检测开关的机械锁体无法使用布防功能。
3 个月：此为内部测试数据；实际电池续航时间可能会因使用频率而异。
其他范围：随附的安装配件适用于上述厚度的门。如门体厚度超出此范围，请联系飞利浦授权客户服务中心或指定的线下经销商。