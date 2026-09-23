1 米：雷达传感器侦测的最远距离为 1 米。逗留告警功能默认关闭，可通过 EasyKey Plus 微信小程序开启，且可在小程序端调整逗留侦测的灵敏度，高灵敏度感应距离为 1 米，低灵敏度感应距离为 0.5 米，逗留时长可设置为 10 秒、20 秒、30 秒、60 秒。