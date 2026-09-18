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DDL713AEAABW
DDL713A-MFVP-11HW
岂止刷掌与刷脸
飞利浦 DDL713A-MFVP-11HW 支持人脸或手掌扫描解锁，另有指纹、密码、卡片等多种解锁方式。内置猫眼，可搭配小程序使用，随时查看门口情况，守护居家安全，让您安心无忧。
掌静脉识别
3D 人脸识别
远程可视对讲
移动侦测抓拍
当您距离门前1米*范围内，即可触发雷达感应，并唤醒人脸识别模块解锁，轻松实现无感开门。 DDL713A-MFVP-11HW不惧暗光、逆光环境影响，即使化妆、戴眼镜、帽子也能快速识别，还能有效辨别照片、视频等情况，防止未经授权的开门。
这款智能锁采用先进的近红外扫描技术，识别您独一无二的手掌静脉图案。内置活体检测，确保全家安全——即便是手指磨损的老人或指纹浅的儿童，也能轻松使用。快速、安全、便捷——全家理想之选。
当访客按下门铃后，门锁会立即推送消息至 EasyKey Plus 微信小程序，点击消息接通语音对话邀请后，可进行语音对讲。 按响门铃后，门锁还会自动拍照或录制视频，即使您没有及时接通，仍可随时通过历史消息查看访客信息。
小程序：DDL713A-MFVP-11HW绑定的是EasyKey Plus 微信小程序。
1 米：雷达传感器侦测的最远距离为 1 米。逗留告警功能默认关闭，可通过 EasyKey Plus 微信小程序开启，且可在小程序端调整逗留侦测的灵敏度，高灵敏度感应距离为 1 米，低灵敏度感应距离为 0.5 米，逗留时长可设置为 10 秒、20 秒、30 秒、60 秒。
电子感应锁体：指带有电子检测功能的锁体，当锁舌出现异常情况时，锁体会触发告警。
超时未关门：解锁 10 秒后未关门，锁端语音提示“门未上锁”，此功能仅适用于标配带电子检测功能的锁体。
布防：仅适用于标配带检测开关的机械锁体。不带检测开关的机械锁体无法使用布防功能。
3 个月：此为内部测试数据；实际电池续航时间可能会因使用频率而异。
其他范围：随附的安装配件适用于上述厚度的门。如门体厚度超出此范围，请联系飞利浦授权客户服务中心或指定的线下经销商。