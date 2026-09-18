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DDL713ALAABW
DDL713A-5HW
一触即开
飞利浦 DDL713A-5HW 采用半导体指纹传感器和电子感应锁体*，具有一键解锁和关门即走功能，将简约智能、轻松便捷融入日常生活。
指纹解锁
小程序远程解锁
远程分发临时密码
实时推送告警信息
DDL713A-5HW 采用性能稳定的半导体指纹传感器，识别速度≤0.5S*，当识别成功后，锁舌自动缩回，无需其他操作，推门即开，给您便捷又畅快的开门体验。
DDL713A-5HW 支持EasyKey Plus 微信小程序，连接网络后，您可以随时随地查看门锁操作记录、门铃消息和开门记录。异常警报会通过弹窗发送至小程序，让您时刻掌握家门动态，安心无忧。
DDL713A-5HW 绑定小程序后，即使家中网络断开导致门锁离线，仍可通过微信小程序生成一次性临时密码。密码在30分钟内有效，让亲友来访无需等待即可进入，同时保障家门密码安全。
0.5 秒：数据基于内部测试结果。
小程序：DDL713A-5HW 绑定的是EasyKey Plus 微信小程序。
电子感应锁体：指带有电子检测功能的锁体，当锁舌出现异常情况时，锁体会触发告警。
超时未关门：解锁 10 秒后未关门，锁端语音提示“门未上锁”，此功能仅适用于标配带电子检测功能的锁体。
布防：仅适用于标配带检测开关的机械锁体。不带检测开关的机械锁体无法使用布防功能。
8 个月：此为内部测试数据；实际电池续航可能因使用频率而异。
其他范围：随附的安装配件适用于上述厚度的门。如门体厚度超出此范围，请联系飞利浦授权客户服务中心或指定的线下经销商。