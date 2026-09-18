刷脸秒开，无触无感

当您距离门前1米*范围内，即可触发雷达感应，并唤醒人脸识别模块解锁，轻松实现无感开门。DDL713A-7HW不惧暗光、逆光环境影响，即使化妆、戴眼镜、帽子也能快速识别，还能有效辨别照片、视频等情况，防止未经授权的开门。