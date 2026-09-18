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DDL713AOAABW
DDL713A-7HW
刷脸即开
飞利浦 DDL713A-7HW 采用精准的 3D 面部识别技术，误识率低至 0.0001%。刷脸即可立即无接触便捷解锁。
3D 人脸识别
小程序远程解锁
远程分发临时密码
实时推送告警信息
当您距离门前1米*范围内，即可触发雷达感应，并唤醒人脸识别模块解锁，轻松实现无感开门。DDL713A-7HW不惧暗光、逆光环境影响，即使化妆、戴眼镜、帽子也能快速识别，还能有效辨别照片、视频等情况，防止未经授权的开门。
DDL713A-7HW支持EasyKey Plus 微信小程序，连接网络后，您可以随时随地查看门锁操作记录、门铃消息和开门记录。异常警报会通过弹窗发送至小程序，让您时刻掌握家门动态，安心无忧。
DDL713A-7HW 绑定小程序后，即使家中网络断开导致门锁离线，仍可通过微信小程序生成一次性临时密码。密码在30分钟内有效，让亲友来访无需等待即可进入，同时保障家门密码安全。
小程序：DDL713A-7HW绑定的是EasyKey Plus 微信小程序。
1 米：人脸识别最远距离为1米。可在小程序端调整人脸识别模块唤醒灵敏度，高灵敏度感应距离为 1 米，低灵敏度感应距离为 0.5 米。
电子感应锁体：指带有电子检测功能的锁体，当锁舌出现异常情况时，锁体会触发告警。
超时未关门：解锁 10 秒后未关门，锁端语音提示“门未上锁”，此功能仅适用于标配带电子检测功能的锁体。
布防：仅适用于标配带检测开关的机械锁体。不带检测开关的机械锁体无法使用布防功能。
5 个月：此为内部测试数据；实际电池续航可能因使用频率而异。
其他范围：随附的安装配件适用于上述厚度的门。如门体厚度超出此范围，请联系飞利浦授权客户服务中心或指定的线下经销商。