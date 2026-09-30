新建
DDL716ACAABW
DDL716A-FVP-7HW
门外动态实时可见
飞利浦 DDL716A-FVP-7HW 搭载高清猫眼与 5 英寸室内大屏，实时呈现门外动态。开启移动侦测，自动抓拍视频/图片并推送提醒，先看后开，让您在关键时刻多一份安心。
3D 人脸识别
远程可视对讲
5 英寸高清显示屏
远程解锁
当您距离门前 1 米范围内，即可触发雷达感应，并唤醒人脸识别模块解锁，轻松实现无感开门。DDL716A-FVP-7HW 不惧暗光、逆光环境影响，即使化妆、戴眼镜、帽子也能快速识别，还能有效辨别照片、视频等情况，防止未经授权的开门。
当访客按下门铃后，门锁会立即推送消息至 EasyKey Plus 微信小程序，点击消息接通语音对话邀请后，可进行语音对讲。按响门铃后，门锁还会自动拍照或录制视频，即使您没有及时接通，仍可随时通过历史消息查看访客信息。
飞利浦 DDL716A-FVP-7HW 搭配 EasyKey Plus 微信小程序，让远程管理更简单。设备联网后，可随时随地查看操作记录、门铃消息及开锁日志。异常情况即时推送提醒，让您时刻掌握门锁状态，更安心。
小程序：DDL716A-FVP-7HW 可配合 EasyKey Plus 微信小程序使用。
1 米：雷达传感器侦测的最远距离为 1 米。逗留告警功能默认关闭，可通过 EasyKey Plus 微信小程序开启，且可在小程序端调整逗留侦测的灵敏度，高灵敏度感应距离为 1 米，低灵敏度感应距离为 0.5 米，逗留时长可设置为 10 秒、20 秒、30 秒、60 秒。
电子感应锁体：指带有电子检测功能的锁体，当锁舌出现异常情况时，锁体会触发告警。
超时未关门：解锁 10 秒后未关门，锁端语音提示“门未上锁”，此功能仅适用于标配带电子检测功能的锁体。
布防：仅适用于标配带检测开关的机械锁体。不带检测开关的机械锁体无法使用布防功能。
3 个月：此为内部测试数据；实际电池续航时间可能会因使用频率而异。
其他范围：随附的安装配件适用于上述厚度的门。如门体厚度超出此范围，请联系飞利浦授权客户服务中心或指定的线下经销商。