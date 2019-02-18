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DE3203/00
轻松享受怡人清香，免受潮湿困扰
飞利浦空气除湿机3000系列每日可去除30L水，实现快速除湿干衣。 随心添加您喜欢的精油，享受愉悦芳香的健康居住环境。
除湿效果达 30 升/天*
房间面积：达 63 平方米*
已启用芳香散发器
数字湿度显示屏
强劲的系统每天可驱除 30 升湿气*，这相当于 54 瓶水的量*，适合达 63 平方米的房间。在 30 立方米的房间内，22 分钟*即可将不健康的相对湿度从 90% 降低至 60% 的健康级别。
智能感应器每毫秒检测湿度。它可根据实时湿度优化性能，并在达到理想湿度时自动关闭压缩机，从而节能。
经巧妙设计的系统包括高速马达、高效风扇罩和压缩机，并结合了蒸发器和冷却器，可提供优化的除湿性能。此外，在马达和水箱上采用特殊的防噪设计，可确保工作期间的噪音较低。
根据 JEM1411:1998 计算的推荐适用房间面积，具体情况遵循混凝土现代公寓建筑类别
除湿率性能由第三方实验室根据 GB/T 19411-2003 标准进行测试
22 分钟即可驱除湿气：来自由第三方实验室根据 GB/T 19411-2003 标准，基于 30 立方米的房间，90% 到 60% 的相对湿度，温度为 35°C 的条件下进行测试的理论计算。由于存在自然通风、水分释放或吸收等因素，在不同温度下，结果可能会不同。
54 瓶水的量：由第三方实验室根据 GB/T 19411-2003 标准，基于除湿率计算，除以正常饮用水容量（每瓶 550 毫升）。