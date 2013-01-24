强劲的系统每天可驱除 30 升湿气*，这相当于 54 瓶水的量*，适合达 63 平方米的房间。在 30 立方米的房间内，22 分钟*即可将不健康的相对湿度从 90% 降低至 60% 的健康级别。
智能感应器每毫秒检测湿度。它可根据实时湿度优化性能，并在达到理想湿度时自动关闭压缩机，从而节能。
经巧妙设计的系统包括高速马达、高效风扇罩和压缩机，并结合了蒸发器和冷却器，可提供优化的除湿性能。此外，在马达和水箱上采用特殊的防噪设计，可确保工作期间的噪音较低。
具有 12 种安全功能，如自动除霜、自动关闭、针对马达提供防火保护和热保护，确保安全操作。越安全，越放心。
将定时器从夜间 1-9 小时预设为舒适的环境，晾干衣物。
查看有关您家中湿度的实时数字反馈，这可随时通过智能湿度传感器启用。知道您家中的湿度会受到持续监控和显示，让您自信十足。
LED 色彩环可随着您家中空气达到基于设置（从 40% 到 70%）的四个湿度之一进行显示，让您一目了然，清晰了解。
干衣模式有效提升气流，具有 0 到 90 度的可调百叶板，可将干燥的空气直接吹向湿衣物，从而加快干衣过程。
点击自动模式后，设备将自动驱除多余湿气，直到湿度达到健康的 50% 级别。
对于某些特殊场合，您需要干燥的环境来保护特殊物品。通过连续除湿模式，机器可驱除不必要的湿气并保护您珍贵的物品。
芳香发散器盒可将您喜爱的芳香味散发到空气中，滴入 2~3 滴精油可在日间或夜间为您的家中增添怡人清香。
可通过 360 度轮轻松地在各房间之间移动。
性能
功能
技术规格
替换
可持续发展
设计和外观
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原产地
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