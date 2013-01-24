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Series 3000

空气除湿器

DE3203/00
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    Series 3000 空气除湿器

    DE3203/00

    轻松享受怡人清香，免受潮湿困扰

    飞利浦空气除湿机3000系列每日可去除30L水，实现快速除湿干衣。 随心添加您喜欢的精油，享受愉悦芳香的健康居住环境。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥2,999.00

    Series 3000 空气除湿器

    轻松享受怡人清香，免受潮湿困扰

    飞利浦空气除湿机3000系列每日可去除30L水，实现快速除湿干衣。 随心添加您喜欢的精油，享受愉悦芳香的健康居住环境。 查看所有优势

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    Series 3000 空气除湿器

    轻松享受怡人清香，免受潮湿困扰

    飞利浦空气除湿机3000系列每日可去除30L水，实现快速除湿干衣。 随心添加您喜欢的精油，享受愉悦芳香的健康居住环境。 查看所有优势

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      轻松享受怡人清香，免受潮湿困扰

      空气除湿机

      • 除湿效果达 30 升/天*
      • 房间面积：达 63 平方米*
      • 已启用芳香散发器
      • 数字湿度显示屏

      22 分钟即可驱除湿气*

      强劲的系统每天可驱除 30 升湿气*，这相当于 54 瓶水的量*，适合达 63 平方米的房间。在 30 立方米的房间内，22 分钟*即可将不健康的相对湿度从 90% 降低至 60% 的健康级别。

      智能感应器每毫秒测量湿度

      智能感应器每毫秒检测湿度。它可根据实时湿度优化性能，并在达到理想湿度时自动关闭压缩机，从而节能。

      性能强大，具有低功耗

      经巧妙设计的系统包括高速马达、高效风扇罩和压缩机，并结合了蒸发器和冷却器，可提供优化的除湿性能。此外，在马达和水箱上采用特殊的防噪设计，可确保工作期间的噪音较低。

      提供 12 种安全功能

      具有 12 种安全功能，如自动除霜、自动关闭、针对马达提供防火保护和热保护，确保安全操作。越安全，越放心。

      方便的 1-9 小时定时器设置

      将定时器从夜间 1-9 小时预设为舒适的环境，晾干衣物。

      实时数字湿度指示灯

      查看有关您家中湿度的实时数字反馈，这可随时通过智能湿度传感器启用。知道您家中的湿度会受到持续监控和显示，让您自信十足。

      LED 色彩环，可使读数一目了然

      LED 色彩环可随着您家中空气达到基于设置（从 40% 到 70%）的四个湿度之一进行显示，让您一目了然，清晰了解。

      特殊的干衣模式，可让衣物干得更快

      干衣模式有效提升气流，具有 0 到 90 度的可调百叶板，可将干燥的空气直接吹向湿衣物，从而加快干衣过程。

      自动模式可管理适合您的湿度

      点击自动模式后，设备将自动驱除多余湿气，直到湿度达到健康的 50% 级别。

      连续除湿模式可用于特殊用途的场地干燥应用

      对于某些特殊场合，您需要干燥的环境来保护特殊物品。通过连续除湿模式，机器可驱除不必要的湿气并保护您珍贵的物品。

      在芳香发散器中滴入精油，尽享余香

      芳香发散器盒可将您喜爱的芳香味散发到空气中，滴入 2~3 滴精油可在日间或夜间为您的家中增添怡人清香。

      可通过 360 度轮轻松地四处移动

      可通过 360 度轮轻松地在各房间之间移动。

      技术规格

      • 性能

        适用面积
        63  平方米
        除湿效率
        30  升/天

      • 功能

        空气质量反馈
        数字
        马达
        交流
        灯光控制
        开/关
        提醒功能
        1-9  小时
        风扇速度
        3
        模式
        3

      • 技术规格

        电压
        220  伏
        频率
        50  赫兹
        电线长度
        1.65  米
        水箱
        4  升

      • 替换

        芳香填充垫
        FY3434

      • 可持续发展

        包装
        90% 以上均为可回收材料
        待机功耗
        <1  瓦
        用户手册
        100%可回收纸

      • 设计和外观

        颜色
        白色
        控制板颜色
        黑色
        控制面板类型
        触摸板
        机身材料
        塑料
        滚轮类型
        360

      • 物流信息

        12NC code
        883420300710
        EAN F-box
        6923410759280

      • 原产地

        原产地
        中国

      • 服务

        2 年保修
        Y

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          • 根据 JEM1411:1998 计算的推荐适用房间面积，具体情况遵循混凝土现代公寓建筑类别
          • 除湿率性能由第三方实验室根据 GB/T 19411-2003 标准进行测试
          • 22 分钟即可驱除湿气：来自由第三方实验室根据 GB/T 19411-2003 标准，基于 30 立方米的房间，90% 到 60% 的相对湿度，温度为 35°C 的条件下进行测试的理论计算。由于存在自然通风、水分释放或吸收等因素，在不同温度下，结果可能会不同。
          • 54 瓶水的量：由第三方实验室根据 GB/T 19411-2003 标准，基于除湿率计算，除以正常饮用水容量（每瓶 550 毫升）。