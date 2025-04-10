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  • - Air dehumidifier, Climate Care, Dehumidifier with aroma dispenser, Aroma pads - Sahara, Sahara+, Air humidifier, 3000 series
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空气除湿器空气除湿器

DE3306/01

除去霉味，让沁人心脾的芳香扑面而来。

这款功能强大的除湿机可在几分钟内恢复最佳湿度水平，同时更快、更温和地烘干您的精致衣物。让空气中弥漫着您喜爱的精油的香气，畅享清新健康的居家环境。

查看所有优势

除湿机带有沁人心脾的芳香散发器

除去霉味，让沁人心脾的芳香扑面而来。

  • 除湿量高达 34.3 升/天

  • 适用于最大 150 立方米的房间

  • 仅需 16 分钟即可从 90% 的湿度降至 60% 的健康湿度

  • 智能适应室内空气质量

  • 环保强劲

降低湿度，防止发霉，消除霉味

降低湿度，防止发霉，消除霉味

专为快速恢复健康的室内环境而设计。有效去除湿气、霉菌、水汽凝结和霉味。防止过敏原滋生，保护您的居所免受潮湿侵害。

除湿量高达 35 升/天 (1)，或 62 瓶水 (2)

除湿量高达 35 升/天 (1)，或 62 瓶水 (2)

日除湿量高达 35 升，轻松满足 150 立方米大空间的需求 (3)。高效速干，仅需 16 分钟，即可将室内湿度从 90% 降至 60% 的舒适水平 (4)。更有 4 升大水箱，确保持久运行，告别频繁倒水烦恼。

香薰桑拿器附加组件，让您的家散发清新芬芳

香薰桑拿器附加组件，让您的家散发清新芬芳

有效减少多余水分，消除霉菌、潮湿地毯和家具散发的霉味。让空气中弥漫着您喜爱的精油的香气，享受清新怡人的芳香。

技术规格

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免责声明

  1. (1) 经第三方认证机构在 35°C 和 90% 相对湿度条件下，根据 GB/T19411-2003 标准进行测试。

  2. (2) 根据相对湿度率，除以 550 毫升的标准饮用水瓶计算得出。

  3. (3) 根据 JEM1411:1998（混凝土现代公寓类别）计算的适用除湿面积，房间高度为 2.5 米

  4. (4) 计算结果：20 立方米，相对湿度为 60%，温度为 27°C，由第三方实验室根据 GB/T 19411-2003 标准进行测试。结果可能因自然通风、湿气释放/吸收和温度变化而有所不同。

  5. (5) 与室内自然晾晒相比，飞利浦测试。

  6. (6) 使用 20 件化纤 T 恤进行测试，飞利浦测试

  7. (7) 计算结果：R134a (1.300) 和 R290 (<3) 的全球升温潜能值 (GWP)