DE5305/01
理想湿度，洁净空气，一步到位
只需一台设备，轻松告别潮湿与污染！保护您的家园与家人，远离霉菌、霉斑、细菌和病毒的侵扰。一键开启，轻松悦享健康、洁净的好空气。
除湿量高达 26.5 升/天
强效净化：196 立方米/小时 (CADR)
HEPA NanoProtect 滤网
智能适应室内空气质量
环保强劲
专为快速恢复健康的室内环境而设计。有效去除湿气、霉菌、水汽凝结和霉味。防止过敏原滋生，保护您的居所免受潮湿侵害。
日除湿量高达 26.5 升，轻松满足 137 立方米大空间的需求 (3)。高效速干，仅需 17 分钟，即可将室内湿度从 90% 降至 60% 的舒适水平 (4)。更有 4 升大水箱，确保持久运行，告别频繁倒水烦恼。
凭借 196 立方米/小时（CADR）(5) 的强大过滤能力，它可以在 15 分钟内清洁 48 平方米的房间 (6) 清除空气中高达 99.9% 的病毒，如 H1N1（流感）(7) 和细菌 (8) 捕获空气中高达 99.99% 的尘螨、花粉、猫或霉菌孢子过敏原 (9)，这些都是众所周知的过敏或花粉热症状诱因 (10)
(1) 经第三方认证机构在 35°C 和 90% 相对湿度条件下，根据 GB/T19411-2003 标准进行测试。
(2) 根据相对湿度率，除以 550 毫升的标准饮用水瓶计算得出。
(3) 根据 JEM1411:1998（混凝土现代公寓类别）计算的适用除湿面积，房间高度为 2.5 米
(4) 计算结果：20 立方米，相对湿度为 60%，温度为 27°C，由第三方实验室根据 GB/T 19411-2003 标准进行测试。结果可能因自然通风、湿气释放/吸收和温度变化而有所不同。
(5) 由经认证的第三方根据 GB/T18801-2022 标准进行测试。
(6) 根据 GB/T18801:2022 标准，基于在一个 48 立方米房间内通过滤网的空气量进行计算，CADR 196 立方米/小时
(7) 根据 GB/T18801-2022 标准，由第三方认证机构在 30 平方米的实验舱内进行测试，在净化模式下以涡轮（强力）档运行 1 小时。
(8) 由经认证的第三方机构，使用白色葡萄球菌（S. Albus），根据 GB21551.3-2010 标准，在 30 立方米的试验舱内，以净化模式的涡轮（强力）档运行 1 小时进行测试。
(9) 对于通过滤网的空气，依据奥地利 OFI 研究所的标准操作程序（SOP）350.003，使用屋尘螨、桦树花粉和猫过敏原进行测试。
(10) 2008 变应性鼻炎及其对哮喘的影响 (ARIA)，作者 J. Bousquet 及其他约 50 名 KOL，Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160
(11) 由德国工业通风与空气净化技术协会 (IUTA) 根据德国标准 DIN71460，使用 0.003 微米的氯化钠气溶胶对通过滤网的空气进行测试。
(12) 经飞利浦测试，与室内自然晾晒相比。
(13) 经飞利浦用 20 件化纤 T 恤进行测试
(14) 取决于空气质量和使用频率
(15) 计算结果：R134a (1.300) 和 R290 (<3) 的全球升温潜能值 (GWP)