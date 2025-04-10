15 分钟内清除污染物

凭借 196 立方米/小时（CADR）(5) 的强大过滤能力，它可以在 15 分钟内清洁 48 平方米的房间 (6) 清除空气中高达 99.9% 的病毒，如 H1N1（流感）(7) 和细菌 (8) 捕获空气中高达 99.99% 的尘螨、花粉、猫或霉菌孢子过敏原 (9)，这些都是众所周知的过敏或花粉热症状诱因 (10)