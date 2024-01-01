搜索词

USB-C 至 USB-C 线缆

DLC3531CB/40
  • USB-C 至 USB-C 优质线缆 USB-C 至 USB-C 优质线缆 USB-C 至 USB-C 优质线缆
    -{discount-value}

    USB-C 至 USB-C 线缆

    DLC3531CB/40

    USB-C 至 USB-C 优质线缆

    1 米长的优质线缆，为支持 USB-C 的设备充电时更加灵活 查看所有优势

    USB-C 至 USB-C 线缆

    USB-C 至 USB-C 优质线缆

    1 米长的优质线缆，为支持 USB-C 的设备充电时更加灵活 查看所有优势

    USB-C 至 USB-C 优质线缆

    1 米长的优质线缆，为支持 USB-C 的设备充电时更加灵活 查看所有优势

    USB-C 至 USB-C 线缆

    USB-C 至 USB-C 优质线缆

    1 米长的优质线缆，为支持 USB-C 的设备充电时更加灵活 查看所有优势

    相似产品

    See all 同步和充电线缆

      USB-C 至 USB-C 优质线缆

      支持 3A 充电

      • 同步和充电
      • 1 米
      • 暗夜黑

      支持 USB 2.0 数据传输

      支持 USB 2.0 高速 480Mbps 数据传输率

      USB C 型接口适用于高速充电

      USB C 型接口适用于为您的最新 C 型兼容设备高速充电

      灵活耐用的线缆设计

      塑料包裹线缆，旨在提高耐用性和韧性。

      技术规格

      • 兼容性

        适配
        • 移动电话
        • PC 和膝上型电脑

      • 线缆规格

        长度
        3 英尺
        长度
        1  m
        数据传输率
        480 Mbps
        USB 版本
        2.0

      • 设计和外观

        颜色
        暗夜黑
        材料
        PVC 包装

      • 包装尺寸

        包装类型
        包装盒
        随附产品数量
        1
        EAN
        48 95229 14359 3

      • 外箱

        用户包装数量
        2
        GTIN
        1 48 95229 14359 0

      • 内箱

        用户包装数量
        1
        GTIN
        2 48 95229 14359 7

      • 产品尺寸

        线缆长度
        100  cm

      获取此产品的支持

      查找常见问题、故障诊断、用户手册和提示

      推荐产品

        最近查看的产品

          最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。