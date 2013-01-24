1.2 米 USB-A 至 Lightning 线缆
将 iPhone 与 Macbook 连接，以同步音乐、应用程序、照片、更新等。连接后可为设备充电。可与现有 USB 壁挂或带有 USB 插孔的车载充电器配合使用。这是一款出色的备用或替换线缆！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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