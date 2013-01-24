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USB-A 至 Lightning

DLC5204V/00
  • 1.2 米 USB-A 至 Lightning 线缆 1.2 米 USB-A 至 Lightning 线缆 1.2 米 USB-A 至 Lightning 线缆
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    USB-A 至 Lightning

    DLC5204V/00

    1.2 米 USB-A 至 Lightning 线缆

    将 iPhone 与 Macbook 连接，以同步音乐、应用程序、照片、更新等。连接后可为设备充电。可与现有 USB 壁挂或带有 USB 插孔的车载充电器配合使用。这是一款出色的备用或替换线缆！ 查看所有优势

    USB-A 至 Lightning

    1.2 米 USB-A 至 Lightning 线缆

    将 iPhone 与 Macbook 连接，以同步音乐、应用程序、照片、更新等。连接后可为设备充电。可与现有 USB 壁挂或带有 USB 插孔的车载充电器配合使用。这是一款出色的备用或替换线缆！ 查看所有优势

    1.2 米 USB-A 至 Lightning 线缆

    将 iPhone 与 Macbook 连接，以同步音乐、应用程序、照片、更新等。连接后可为设备充电。可与现有 USB 壁挂或带有 USB 插孔的车载充电器配合使用。这是一款出色的备用或替换线缆！ 查看所有优势

    USB-A 至 Lightning

    1.2 米 USB-A 至 Lightning 线缆

    将 iPhone 与 Macbook 连接，以同步音乐、应用程序、照片、更新等。连接后可为设备充电。可与现有 USB 壁挂或带有 USB 插孔的车载充电器配合使用。这是一款出色的备用或替换线缆！ 查看所有优势

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      1.2 米 USB-A 至 Lightning 线缆

      为您的 iPhone 供电

      • 同步和充电
      • 1.2 米/4 英尺

      不可或缺的备用或替换线缆

      您可以将它随身携带，把它放在桌上，或者替代丢失的线缆，这样您将始终能够在您需要时连接和充电。

      可与您现有的壁式或车载 USB 充电器配合使用

      可与任何基于 USB 的现有电源（壁式、车载或电脑）配合使用，以便在需要时便利充电。

      技术规格

      • 兼容性

        iPhone、iPad、iPod
        专为 Lightning 接口设计
        适配
        • iPad
        • iPod
        • iPhone

      • 线缆

        随附
        USB 至 Lightning
        USB 至 Lightning

      • 线缆规格

        长度
        1.2  米

      • 外箱

        GTIN
        1 48 95229 11238 1
        用户包装数量
        36
        高度
        23  厘米
        长度
        40  厘米
        宽度
        34.5  厘米
        总重
        4.914  千克
        总重
        10.833  磅
        高度
        9.1  英寸
        长度
        15.7  英寸
        净重
        2.540  磅
        净重
        1.152  千克
        自重
        3.762  千克
        自重
        8.294  磅
        宽度
        13.6  英寸

      • 包装尺寸

        厚度
        2  厘米
        EAN
        48 95229 11238 4
        高度
        19.5  厘米
        宽度
        10  厘米
        随附产品数量
        1
        货架摆放类型
        两种
        厚度
        0.8  英寸
        总重
        0.108  磅
        总重
        0.049  千克
        高度
        7.7  英寸
        净重
        0.032  千克
        净重
        0.071  磅
        自重
        0.037  磅
        自重
        0.017  千克
        宽度
        3.9  英寸

      • 设计和外观

        材料
        编织线缆，金属外壳

      • 内箱

        总重
        1.530  磅
        总重
        0.694  千克
        GTIN
        2 48 95229 11238 8
        高度
        8.1  英寸
        高度
        20.5  厘米
        长度
        7.5  英寸
        长度
        19  厘米
        净重
        0.423  磅
        净重
        0.192  千克
        用户包装数量
        6
        自重
        0.502  千克
        自重
        1.107  磅
        宽度
        4.3  英寸
        宽度
        11  厘米

      • 产品尺寸

        厚度
        2  厘米
        厚度
        0.8  英寸
        高度
        3.9  英寸
        高度
        10  厘米
        重量
        0.071  磅
        重量
        0.032  千克
        宽度
        5  厘米
        宽度
        2.0  英寸

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