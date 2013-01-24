USB-C 至 Lightning 优质编织线缆
您需要拥有这条 USB-C 至 Lightning 线缆，以便通过支持 PD 功能的充电器为 iPhone 和 iPad 获取更多电能。6 英尺长优质线缆，增加了灵活性。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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兼容性
线缆规格
包装尺寸
外箱
内箱