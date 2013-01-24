主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

USB-C 至 Lightning 线缆

DLC5206L/00
  • USB-C 至 Lightning 优质编织线缆 USB-C 至 Lightning 优质编织线缆 USB-C 至 Lightning 优质编织线缆
    -{discount-value}

    USB-C 至 Lightning 线缆

    DLC5206L/00

    USB-C 至 Lightning 优质编织线缆

    您需要拥有这条 USB-C 至 Lightning 线缆，以便通过支持 PD 功能的充电器为 iPhone 和 iPad 获取更多电能。6 英尺长优质线缆，增加了灵活性。

    USB-C 至 Lightning 线缆

    USB-C 至 Lightning 优质编织线缆

    您需要拥有这条 USB-C 至 Lightning 线缆，以便通过支持 PD 功能的充电器为 iPhone 和 iPad 获取更多电能。6 英尺长优质线缆，增加了灵活性。

    USB-C 至 Lightning 优质编织线缆

    您需要拥有这条 USB-C 至 Lightning 线缆，以便通过支持 PD 功能的充电器为 iPhone 和 iPad 获取更多电能。6 英尺长优质线缆，增加了灵活性。

    USB-C 至 Lightning 线缆

    USB-C 至 Lightning 优质编织线缆

    您需要拥有这条 USB-C 至 Lightning 线缆，以便通过支持 PD 功能的充电器为 iPhone 和 iPad 获取更多电能。6 英尺长优质线缆，增加了灵活性。

    相似产品

    See all cables

      USB-C 至 Lightning 优质编织线缆

      长度为 2 米/6 英尺，灵活便利

      较长线缆，令操控更轻松方便

      有时候您需要使用较长的线缆以获得更好的操控性和额外的便利性

      技术规格

      • 兼容性

        iPhone、iPad、iPod
        专为 iPhone、iPad、iPod 设计

      • 线缆规格

        长度
        6 英尺
        长度
        2  米
        最大充电率
        60  瓦
        数据传输率
        480 Mbps
        USB 版本
        3.0

      • 包装尺寸

        总重
        0.049  千克
        净重
        0.032  千克
        自重
        0.017  千克
        总重
        0.108  磅
        净重
        0.071  磅
        自重
        0.037  磅
        EAN
        48 95229 10384 9

      • 外箱

        用户包装数量
        36
        长度
        40  厘米
        宽度
        34.5  厘米
        高度
        23  厘米
        长度
        15.7  英寸
        宽度
        13.6  英寸
        高度
        9.1  英寸
        总重
        4.914  千克
        净重
        1.152  千克
        自重
        3.762  千克
        总重
        10.833  磅
        净重
        2.540  磅
        自重
        8.294  磅
        GTIN
        1 48 95229 10384 6

      • 内箱

        用户包装数量
        6
        长度
        19  厘米
        宽度
        11  厘米
        高度
        20.5  厘米
        长度
        7.5  英寸
        宽度
        4.3  英寸
        高度
        8.1  英寸
        总重
        0.694  千克
        净重
        0.192  千克
        自重
        0.502  千克
        总重
        1.530  磅
        净重
        0.423  磅
        自重
        1.107  磅
        GTIN
        2 48 95229 10384 3

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品