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USB-C 至 Lightning 线缆

DLC5531L/40
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    USB-C 至 Lightning 线缆

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    USB-C 至 Lightning 优质编织线缆

    1 米长的优质线缆，可在为 Apple Lightning 产品充电时增加灵活性 查看所有优势

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      • 1 米
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      支持 USB 2.0 数据传输

      支持 USB 2.0 高速 480Mbps 数据传输率

      USB C 型接口适用于高速充电

      USB C 型接口适用于为您的最新 C 型兼容设备高速充电

      USB-C 端口，支持供电

      USB-C 是最新的充电连接器标准，现已被手机、相机和平板电脑等移动设备采用。PD (Power Delivery) 是 USB 供电标准，可提供更高的功率和更快速地进行充电。

      技术规格

      • 兼容性

        适配
        • 移动电话
        • PC 和膝上型电脑

      • 线缆规格

        长度
        3 英尺
        长度
        1  m
        数据传输率
        480 Mbps
        USB 版本
        2.0

      • 设计和外观

        颜色
        暗夜黑
        材料
        编织

      • 包装尺寸

        包装类型
        包装盒
        随附产品数量
        1
        货架摆放类型
        悬挂
        EAN
        48 95229 14395 1

      • 外箱

        用户包装数量
        2
        GTIN
        1 48 95229 14395 8

      • 内箱

        用户包装数量
        1
        GTIN
        2 48 95229 14395 5

      • 产品尺寸

        线缆长度
        100  cm

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