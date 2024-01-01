USB-C 至 Lightning 线缆 DLC5531L/40
USB-C 至 Lightning 线缆 DLC5531L/40
USB-C 至 Lightning 优质编织线缆
1 米长的优质线缆，可在为 Apple Lightning 产品充电时增加灵活性 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
USB-C 至 Lightning 优质编织线缆
1 米长的优质线缆，可在为 Apple Lightning 产品充电时增加灵活性 查看所有优势
USB-C 至 Lightning 优质编织线缆
1 米长的优质线缆，可在为 Apple Lightning 产品充电时增加灵活性 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
USB-C 至 Lightning 优质编织线缆
1 米长的优质线缆，可在为 Apple Lightning 产品充电时增加灵活性 查看所有优势
USB-C 至 Lightning 优质编织线缆
黑色编织线缆
支持 USB 2.0 数据传输
支持 USB 2.0 高速 480Mbps 数据传输率
USB C 型接口适用于高速充电
USB C 型接口适用于为您的最新 C 型兼容设备高速充电
USB-C 端口，支持供电
USB-C 是最新的充电连接器标准，现已被手机、相机和平板电脑等移动设备采用。PD (Power Delivery) 是 USB 供电标准，可提供更高的功率和更快速地进行充电。
技术规格
-
兼容性
- 适配
-
-
线缆规格
- 长度
-
3 英尺
- 长度
-
1
m
- 数据传输率
-
480 Mbps
- USB 版本
-
2.0
-
设计和外观
- 颜色
-
暗夜黑
- 材料
-
编织
-
包装尺寸
- 包装类型
-
包装盒
- 随附产品数量
-
1
- 货架摆放类型
-
悬挂
- EAN
-
48 95229 14395 1
-
外箱
- 用户包装数量
-
2
- GTIN
-
1 48 95229 14395 8
-
内箱
- 用户包装数量
-
1
- GTIN
-
2 48 95229 14395 5
-
产品尺寸
- 线缆长度
-
100
cm
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。