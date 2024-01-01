随附微型 USB 数据线，用于连接和充电

随附的微型 USB 到 USB 2.0 数据线专用于手机、数码相机及其他带微型 USB 接口的便携式设备。您可以将它随身携带，把它放在桌上，亦或替代您丢失的线缆，这样您将始终能够在您需要时连接和充电。