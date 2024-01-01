USB 移动电源 DLP1924NW/40
纤巧且电量充足的移动电源
10000 毫安时高容量，配备安全锂聚合物电池。无需再为手机电池电量耗尽而烦忧。2.1A 快速充电双 USB，可为您的最新设备充电。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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纤巧且电量充足的移动电源
便携式备用电源组
- 27000 mAh
- 2 个 USB 充电端口
- 白色
LED 电源指示灯
美观的 LED 指示灯柔和闪烁，清晰地指示设备已启动。
随时随地工作 - 在不靠近电源时特别有用
即使您不靠近壁式或车载充电器，也可以使用便利的电池组为设备电池充电。智能电池组会先供电，这样您就可以在使用之后卸下电池组，并仍然拥有满电的设备电池。
2 个 USB 端口,同时为两个设备充电
2 个 USB 端口,同时为两个设备充电
随附微型 USB 数据线，用于连接和充电
随附的微型 USB 到 USB 2.0 数据线专用于手机、数码相机及其他带微型 USB 接口的便携式设备。您可以将它随身携带，把它放在桌上，亦或替代您丢失的线缆，这样您将始终能够在您需要时连接和充电。
技术规格
-
兼容性
- 与以下设备兼容
-
USB 充电设备
-
功率
- 输出
-
5 伏/2.1 安
USB 1 和 2：5V/2.1 A 最大 2.1A
- 电源输入
-
- 电池类型
-
锂聚合物
- 电池容量
-
10000mAh 37Wh
-
包装尺寸
- 随附产品数量
-
1
- 货架摆放类型
-
两种
- EAN
-
48 95229 14269 5
-
内箱
- 用户包装数量
-
1
- GTIN
-
2 48 95229 14269 9
-
外箱
- 用户包装数量
-
2
- GTIN
-
1 48 95229 14269 2
-
产品尺寸
- 高度
-
14.2
cm
- 宽度
-
7.2
cm
- 厚度
-
4.09
cm
-
附件
- 线缆
-
微型 USB
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