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USB 移动电源

DLP1924NW/40
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    USB 移动电源

    DLP1924NW/40

    纤巧且电量充足的移动电源

    10000 毫安时高容量，配备安全锂聚合物电池。无需再为手机电池电量耗尽而烦忧。2.1A 快速充电双 USB，可为您的最新设备充电。 查看所有优势

    USB 移动电源

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      纤巧且电量充足的移动电源

      便携式备用电源组

      • 27000 mAh
      • 2 个 USB 充电端口
      • 白色

      LED 电源指示灯

      美观的 LED 指示灯柔和闪烁，清晰地指示设备已启动。

      随时随地工作 - 在不靠近电源时特别有用

      即使您不靠近壁式或车载充电器，也可以使用便利的电池组为设备电池充电。智能电池组会先供电，这样您就可以在使用之后卸下电池组，并仍然拥有满电的设备电池。

      2 个 USB 端口,同时为两个设备充电

      2 个 USB 端口,同时为两个设备充电

      随附微型 USB 数据线，用于连接和充电

      随附的微型 USB 到 USB 2.0 数据线专用于手机、数码相机及其他带微型 USB 接口的便携式设备。您可以将它随身携带，把它放在桌上，亦或替代您丢失的线缆，这样您将始终能够在您需要时连接和充电。

      技术规格

      • 兼容性

        与以下设备兼容
        USB 充电设备

      • 功率

        输出
        5 伏/2.1 安
        USB 1 和 2：5V/2.1 A 最大 2.1A
        电源输入
        USB 5V/2A
        MicroUSB：5V/2A
        电池类型
        锂聚合物
        电池容量
        10000mAh 37Wh

      • 包装尺寸

        随附产品数量
        1
        货架摆放类型
        两种
        EAN
        48 95229 14269 5

      • 内箱

        用户包装数量
        1
        GTIN
        2 48 95229 14269 9

      • 外箱

        用户包装数量
        2
        GTIN
        1 48 95229 14269 2

      • 产品尺寸

        高度
        14.2  cm
        宽度
        7.2  cm
        厚度
        4.09  cm

      • 附件

        线缆
        微型 USB

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