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USB 移动电源

DLP1925CB/40
  • 充沛的电量储备 充沛的电量储备 充沛的电量储备
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    USB 移动电源

    DLP1925CB/40

    充沛的电量储备

    30000 毫安时大容量电池，充满电后实际容量可能更高，让您能够随时随地保持充沛电量。3 个 USB 端口，其中包含 USB-A 和 USB-C 端口。最高 20 瓦输出的 USB-C PD3.0 端口或 QC3/0 最高 18 瓦输出的 USB-A 端口能够为设备快速充电。 查看所有优势

    USB 移动电源

    充沛的电量储备

    30000 毫安时大容量电池，充满电后实际容量可能更高，让您能够随时随地保持充沛电量。3 个 USB 端口，其中包含 USB-A 和 USB-C 端口。最高 20 瓦输出的 USB-C PD3.0 端口或 QC3/0 最高 18 瓦输出的 USB-A 端口能够为设备快速充电。 查看所有优势

    充沛的电量储备

    30000 毫安时大容量电池，充满电后实际容量可能更高，让您能够随时随地保持充沛电量。3 个 USB 端口，其中包含 USB-A 和 USB-C 端口。最高 20 瓦输出的 USB-C PD3.0 端口或 QC3/0 最高 18 瓦输出的 USB-A 端口能够为设备快速充电。 查看所有优势

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    充沛的电量储备

    30000 毫安时大容量电池，充满电后实际容量可能更高，让您能够随时随地保持充沛电量。3 个 USB 端口，其中包含 USB-A 和 USB-C 端口。最高 20 瓦输出的 USB-C PD3.0 端口或 QC3/0 最高 18 瓦输出的 USB-A 端口能够为设备快速充电。 查看所有优势

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      充沛的电量储备

      便携式备用电源组

      • 27000 mAh
      • USB A 和 USB C 充电端口
      • QC 3.0 和 PD
      • 暗夜黑

      随时随地工作 - 在不靠近电源时特别有用

      即使您不靠近壁式或车载充电器，也可以使用便利的电池组为设备电池充电。智能电池组会先供电，这样您就可以在使用之后卸下电池组，并仍然拥有满电的设备电池。

      外出时可为设备多次充电

      此便携式电源可以为您在外出时提供两次以上完全充电所需的额外电量。旅行时带上它，您在需要时便可拥有备用电源。

      液晶显示屏提供电源指示

      液晶显示屏提供电源指示

      使用 USB-C 可编程电源 (PPS) 充电

      PPS（可编程电源）是 USB-C 设备快速充电技术的标准。该技术根据设备的充电状态实时调整电压和电流，为其提供最大功率。这是一种安全地缩短充电时间的智能方式。

      快速充电技术，可优化充电速度

      快速充电技术通过优化充电电流和电压，从而更快地为设备充电。

      智能过热保护、过压保护和过流保护

      智能过热保护、过压保护和过流保护

      3 个 USB 端口，可同时为三台设备充电

      3 个 USB 端口，可同时为三台设备充电

      30 分钟内充电 50%

      快充 - 在 30 分钟内将手机从电量耗尽充至 50%。

      使用 USB-C PD3.0 20 瓦或 USB-A QC3.0 18 瓦接口快速充电

      通过 USB-C PD3.0 最大 20W 或 USB-A QC3.0 最大 18W 输出端口为设备快速充电

      技术规格

      • 附件

        用户手册
        用户手册
        线缆
        USB C 线缆

      • 功率

        输出
        USB 和 Type-C 5V/3A
        USB-C 输出：5V/3A、9V/2.22A、12V/1.5A (PD20W) USB-A1/A2 输出：5V/2.1A、9V/2A、12V/1.5A (QC18W) 最大总输出：5V/3A
        电源输入
        USB C\Micro USB 5V/2A
        Micro USB 输入：5V/2A、9V/2A USB-C 输入：5V/2A、9V/2.22A
        电池容量
        30,000 毫安时 111 瓦时

      • 外箱

        用户包装数量
        2
        GTIN
        1 48 95229 14270 8

      • 包装尺寸

        随附产品数量
        1
        EAN
        48 95229 14270 1

      • 产品尺寸

        高度
        14.2  cm
        宽度
        7.2  cm
        厚度
        4.09  cm

      • 内箱

        用户包装数量
        1
        GTIN
        2 48 95229 14270 5

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