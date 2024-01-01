充沛的电量储备
30000 毫安时大容量电池，充满电后实际容量可能更高，让您能够随时随地保持充沛电量。3 个 USB 端口，其中包含 USB-A 和 USB-C 端口。最高 20 瓦输出的 USB-C PD3.0 端口或 QC3/0 最高 18 瓦输出的 USB-A 端口能够为设备快速充电。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
充沛的电量储备
30000 毫安时大容量电池，充满电后实际容量可能更高，让您能够随时随地保持充沛电量。3 个 USB 端口，其中包含 USB-A 和 USB-C 端口。最高 20 瓦输出的 USB-C PD3.0 端口或 QC3/0 最高 18 瓦输出的 USB-A 端口能够为设备快速充电。 查看所有优势
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充沛的电量储备
30000 毫安时大容量电池，充满电后实际容量可能更高，让您能够随时随地保持充沛电量。3 个 USB 端口，其中包含 USB-A 和 USB-C 端口。最高 20 瓦输出的 USB-C PD3.0 端口或 QC3/0 最高 18 瓦输出的 USB-A 端口能够为设备快速充电。 查看所有优势
即使您不靠近壁式或车载充电器，也可以使用便利的电池组为设备电池充电。智能电池组会先供电，这样您就可以在使用之后卸下电池组，并仍然拥有满电的设备电池。
此便携式电源可以为您在外出时提供两次以上完全充电所需的额外电量。旅行时带上它，您在需要时便可拥有备用电源。
液晶显示屏提供电源指示
PPS（可编程电源）是 USB-C 设备快速充电技术的标准。该技术根据设备的充电状态实时调整电压和电流，为其提供最大功率。这是一种安全地缩短充电时间的智能方式。
快速充电技术通过优化充电电流和电压，从而更快地为设备充电。
智能过热保护、过压保护和过流保护
3 个 USB 端口，可同时为三台设备充电
快充 - 在 30 分钟内将手机从电量耗尽充至 50%。
通过 USB-C PD3.0 最大 20W 或 USB-A QC3.0 最大 18W 输出端口为设备快速充电
附件
功率
外箱
包装尺寸
产品尺寸
内箱
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