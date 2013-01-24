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车载充电器

DLP2520/00
  • 双 USB 车载充电器 双 USB 车载充电器 双 USB 车载充电器
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    车载充电器

    DLP2520/00

    双 USB 车载充电器

    同时全速为手机和平板电脑充电，以便在短时间内获得最大功率。智能保护功能可防止对贵重设备造成损害。总电流 3.1 安，最大输出功率 15.5 瓦。

    车载充电器

    双 USB 车载充电器

    同时全速为手机和平板电脑充电，以便在短时间内获得最大功率。智能保护功能可防止对贵重设备造成损害。总电流 3.1 安，最大输出功率 15.5 瓦。

    双 USB 车载充电器

    同时全速为手机和平板电脑充电，以便在短时间内获得最大功率。智能保护功能可防止对贵重设备造成损害。总电流 3.1 安，最大输出功率 15.5 瓦。

    车载充电器

    双 USB 车载充电器

    同时全速为手机和平板电脑充电，以便在短时间内获得最大功率。智能保护功能可防止对贵重设备造成损害。总电流 3.1 安，最大输出功率 15.5 瓦。

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      将充电器的扁平插头插到汽车的 12 伏插座，另一头连到您的设备，这样在路上就可以轻松便捷地为设备充电。

      智能过热保护、过压保护和过流保护

      智能过热保护、过压保护和过流保护

      2 个 USB 充电端口，提供 3.4 安总输出

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      3.1 安全速充电，可同时为 1 部手机和 1 部平板电脑充电

      5 伏/3.1 安快速充电，可为 1 部手机或 1 部平板电脑全速充电

      技术规格

      • 功率

        输出
        1 安/5 伏 + 2.1 安/5 伏
        1 安/5 伏 + 2.1 安/5 伏 最大值 15.5 瓦
        电源输入
        直流 12 - 24 伏

      • 包装尺寸

        总重
        0.067  千克
        净重
        0.05  千克
        自重
        0.017  千克
        总重
        0.148  磅
        净重
        0.110  磅
        自重
        0.038  磅
        EAN
        48 95229 10365 8

      • 外箱

        用户包装数量
        36
        长度
        40  厘米
        宽度
        34.5  厘米
        高度
        23  厘米
        长度
        15.7  英寸
        宽度
        13.6  英寸
        高度
        9.1  英寸
        总重
        5.562  千克
        净重
        1.80  千克
        自重
        3.762  千克
        总重
        12.262  磅
        净重
        3.968  磅
        自重
        8.294  磅
        GTIN
        1 48 95229 10365 5

      • 内箱

        用户包装数量
        6
        长度
        19  厘米
        宽度
        11  厘米
        高度
        23  厘米
        长度
        7.5  英寸
        宽度
        4.3  英寸
        高度
        9.1  英寸
        总重
        0.802  千克
        净重
        0.30  千克
        自重
        0.502  千克
        总重
        1.768  磅
        净重
        0.661  磅
        自重
        1.107  磅
        GTIN
        2 48 95229 10365 2

      • 产品尺寸

        高度
        2.45  厘米
        宽度
        2.45  厘米
        厚度
        4.5  厘米
        高度
        1.0  英寸
        宽度
        1.0  英寸
        厚度
        1.8  英寸
        重量
        0.02  千克
        重量
        0.044  磅

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