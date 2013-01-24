双 USB 车载充电器
同时全速为手机和平板电脑充电，以便在短时间内获得最大功率。智能保护功能可防止对贵重设备造成损害。总电流 3.1 安，最大输出功率 15.5 瓦。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
双 USB 车载充电器
同时全速为手机和平板电脑充电，以便在短时间内获得最大功率。智能保护功能可防止对贵重设备造成损害。总电流 3.1 安，最大输出功率 15.5 瓦。
双 USB 车载充电器
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如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
双 USB 车载充电器
同时全速为手机和平板电脑充电，以便在短时间内获得最大功率。智能保护功能可防止对贵重设备造成损害。总电流 3.1 安，最大输出功率 15.5 瓦。
2 个 USB 端口,同时为两个设备充电
将充电器的扁平插头插到汽车的 12 伏插座，另一头连到您的设备，这样在路上就可以轻松便捷地为设备充电。
智能过热保护、过压保护和过流保护
2 个 USB 充电端口，提供 3.4 安总输出
5 伏/3.1 安快速充电，可为 1 部手机或 1 部平板电脑全速充电
功率
包装尺寸
外箱
内箱
产品尺寸