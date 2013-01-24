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车载充电器

DLP2521C/00
  • 车载充电器 1C 1A 端口 车载充电器 1C 1A 端口 车载充电器 1C 1A 端口
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    车载充电器

    DLP2521C/00

    车载充电器 1C 1A 端口

    通过支持 PD 功能的 USB-C 端口为新型设备充电，以优化充电功率并尽可能地缩短充电时间。还可使用 USB-A 端口同时为其他设备充电。随附 1 米长 C 至 C 线缆。

    车载充电器

    车载充电器 1C 1A 端口

    通过支持 PD 功能的 USB-C 端口为新型设备充电，以优化充电功率并尽可能地缩短充电时间。还可使用 USB-A 端口同时为其他设备充电。随附 1 米长 C 至 C 线缆。

    车载充电器 1C 1A 端口

    通过支持 PD 功能的 USB-C 端口为新型设备充电，以优化充电功率并尽可能地缩短充电时间。还可使用 USB-A 端口同时为其他设备充电。随附 1 米长 C 至 C 线缆。

    车载充电器

    车载充电器 1C 1A 端口

    通过支持 PD 功能的 USB-C 端口为新型设备充电，以优化充电功率并尽可能地缩短充电时间。还可使用 USB-A 端口同时为其他设备充电。随附 1 米长 C 至 C 线缆。

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      智能过热保护、过压保护和过流保护

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      USB-C 端口，支持供电

      USB-C 是全新的充电接口，现在被手机、室外相机和平板电脑等移动设备所广泛采用。PD（供电）是针对电力输送的 USB 标准，用于定义供电能力的标准（15W、27W、45W 以及高达 100W）。

      技术规格

      • 附件

        线缆
        1 米长 USB-C 至 C 线缆

      • 功率

        输出
        最大 36 瓦
        USB-A：4.5 伏/5 安、5 伏/4.5 安、9 伏/2 安、12 伏/1.5 安；USB-C：5 伏/3 安、9 伏/2 安、12 伏/1.5 安
        电源输入
        直流 12 - 24 伏

      • 包装尺寸

        总重
        0.1  千克
        净重
        0.074  千克
        自重
        0.026  千克
        总重
        0.220  磅
        净重
        0.163  磅
        自重
        0.057  磅
        EAN
        48 95229 10367 2

      • 外箱

        用户包装数量
        36
        长度
        40  厘米
        宽度
        34.5  厘米
        高度
        23  厘米
        长度
        15.7  英寸
        宽度
        13.6  英寸
        高度
        9.1  英寸
        总重
        6.75  千克
        净重
        2.664  千克
        自重
        4.086  千克
        总重
        14.881  磅
        净重
        5.873  磅
        自重
        9.008  磅
        GTIN
        1 48 95229 10367 9

      • 内箱

        用户包装数量
        6
        长度
        19  厘米
        宽度
        11  厘米
        高度
        20.5  厘米
        长度
        7.5  英寸
        宽度
        4.3  英寸
        高度
        8.1  英寸
        总重
        1  千克
        净重
        0.444  千克
        自重
        0.556  千克
        总重
        2.205  磅
        净重
        0.979  磅
        自重
        1.226  磅
        GTIN
        2 48 95229 10367 6

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