车载充电器 1C 1A 端口
通过支持 PD 功能的 USB-C 端口为新型 iPhone 充电，以优化充电功率并尽可能地缩短充电时间。还可使用 USB-A 端口同时为其他设备充电。随附 1 米长 C 至 Lightning 线缆。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
车载充电器 1C 1A 端口
通过支持 PD 功能的 USB-C 端口为新型 iPhone 充电，以优化充电功率并尽可能地缩短充电时间。还可使用 USB-A 端口同时为其他设备充电。随附 1 米长 C 至 Lightning 线缆。
车载充电器 1C 1A 端口
通过支持 PD 功能的 USB-C 端口为新型 iPhone 充电，以优化充电功率并尽可能地缩短充电时间。还可使用 USB-A 端口同时为其他设备充电。随附 1 米长 C 至 Lightning 线缆。
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
车载充电器 1C 1A 端口
通过支持 PD 功能的 USB-C 端口为新型 iPhone 充电，以优化充电功率并尽可能地缩短充电时间。还可使用 USB-A 端口同时为其他设备充电。随附 1 米长 C 至 Lightning 线缆。
附件
功率
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外箱
内箱