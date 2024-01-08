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USB 插壁式充电器

DLP2910AB/40
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    USB 插壁式充电器

    DLP2910AB/40

    双 USB 插壁式充电器

    同时全速为手机和平板电脑充电，以便在短时间内获得最大功率。智能保护功能可防止对贵重设备造成损害。总电流 2A，最大输出功率 10W。提供 1 米长的 USB-A 至 USB-C 线缆 查看所有优势

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      2 个 USB 充电端口，提供 3.4 安总输出

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      2 个 USB 端口,同时为两个设备充电

      2 个 USB 端口,同时为两个设备充电

      智能过热保护、过压保护和过流保护

      智能过热保护、过压保护和过流保护

      技术规格

      • 功率

        适配器类型
        UK 类型
        输出
        1 安/5 伏 + 2.4 安/5 伏
        1 安/5 伏 + 2.4 安/5 伏，最大 17 瓦
        电源输入
        交流 100 - 240 伏，50 - 60 赫兹

      • 包装尺寸

        随附产品数量
        1
        EAN
        48 95229 14273 2

      • 外箱

        用户包装数量
        2
        GTIN
        1 48 95229 14273 9

      • 内箱

        用户包装数量
        1
        GTIN
        2 48 95229 14273 6

      • 产品尺寸

        重量
        0.035  千克

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