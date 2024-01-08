双 USB 插壁式充电器
同时全速为手机和平板电脑充电，以便在短时间内获得最大功率。智能保护功能可防止对贵重设备造成损害。总电流 2A，最大输出功率 10W。提供 1 米长的 USB-A 至 Micro 线缆 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
双 USB 插壁式充电器
同时全速为手机和平板电脑充电，以便在短时间内获得最大功率。智能保护功能可防止对贵重设备造成损害。总电流 2A，最大输出功率 10W。提供 1 米长的 USB-A 至 Micro 线缆 查看所有优势
双 USB 插壁式充电器
同时全速为手机和平板电脑充电，以便在短时间内获得最大功率。智能保护功能可防止对贵重设备造成损害。总电流 2A，最大输出功率 10W。提供 1 米长的 USB-A 至 Micro 线缆 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
双 USB 插壁式充电器
同时全速为手机和平板电脑充电，以便在短时间内获得最大功率。智能保护功能可防止对贵重设备造成损害。总电流 2A，最大输出功率 10W。提供 1 米长的 USB-A 至 Micro 线缆 查看所有优势
功率
包装尺寸
外箱
内箱
产品尺寸
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。