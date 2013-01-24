适用于 SpeedPro Max、7000 和 8000 系列的滤网
滤网更换套件与飞利浦 SpeedPro Max 7000 和 8000 系列兼容。套件中包含可清洗的海绵滤网和带框架的镶嵌滤网，建议每年更换一次 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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