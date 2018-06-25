更换套件
适用于 SpeedPro Max、7000 和 8000 系列的滤网
滤网更换套件与飞利浦 SpeedPro Max 7000 和 8000 系列兼容。套件中包含可清洗的海绵滤网和带框架的镶嵌滤网，建议每年更换一次 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
适用于 SpeedPro Max、7000 和 8000 系列的滤网
飞利浦原装替换滤网
可水洗海绵滤网，性能更长效
海绵滤网可以在水龙头下或在洗衣机中轻松清洗，获得更长久的性能。
技术规格
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普通参数
- 适用于
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FC6802、FC6812-FC6814、FC6822、FC6823、FC6826、FC6827、XC7041-XC7043、FC6901-FC6904、FC6908、XC8043、XC8045、XC8047、XC8049、XC8147、XC8149
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包含
- 带框架的镶嵌滤网
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1x
- 可水洗海绵滤网
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1x
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