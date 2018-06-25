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  • 适用于 SpeedPro Max、7000 和 8000 系列的滤网 适用于 SpeedPro Max、7000 和 8000 系列的滤网 适用于 SpeedPro Max、7000 和 8000 系列的滤网

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    FC5005/81

    适用于 SpeedPro Max、7000 和 8000 系列的滤网

    滤网更换套件与飞利浦 SpeedPro Max 7000 和 8000 系列兼容。套件中包含可清洗的海绵滤网和带框架的镶嵌滤网，建议每年更换一次

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    带框架的镶嵌滤网

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    技术规格

    • 普通参数

      适用于
      FC6802、FC6812-FC6814、FC6822、FC6823、FC6826、FC6827、XC7041-XC7043、FC6901-FC6904、FC6908、XC8043、XC8045、XC8047、XC8049、XC8147、XC8149

    • 包含

      带框架的镶嵌滤网
      1x
      可水洗海绵滤网
      1x
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