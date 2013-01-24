主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

更换套件

FC5005/81
  • 适用于 SpeedPro Max、7000 和 8000 系列的滤网 适用于 SpeedPro Max、7000 和 8000 系列的滤网 适用于 SpeedPro Max、7000 和 8000 系列的滤网
    -{discount-value}

    更换套件

    FC5005/81

    适用于 SpeedPro Max、7000 和 8000 系列的滤网

    滤网更换套件与飞利浦 SpeedPro Max 7000 和 8000 系列兼容。套件中包含可清洗的海绵滤网和带框架的镶嵌滤网，建议每年更换一次 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥129.00

    更换套件

    适用于 SpeedPro Max、7000 和 8000 系列的滤网

    滤网更换套件与飞利浦 SpeedPro Max 7000 和 8000 系列兼容。套件中包含可清洗的海绵滤网和带框架的镶嵌滤网，建议每年更换一次 查看所有优势

    适用于 SpeedPro Max、7000 和 8000 系列的滤网

    滤网更换套件与飞利浦 SpeedPro Max 7000 和 8000 系列兼容。套件中包含可清洗的海绵滤网和带框架的镶嵌滤网，建议每年更换一次 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥129.00

    更换套件

    适用于 SpeedPro Max、7000 和 8000 系列的滤网

    滤网更换套件与飞利浦 SpeedPro Max 7000 和 8000 系列兼容。套件中包含可清洗的海绵滤网和带框架的镶嵌滤网，建议每年更换一次 查看所有优势

    相似产品

    See all vacuum-cleaner-filters-and-accessories

      适用于 SpeedPro Max、7000 和 8000 系列的滤网

      飞利浦原装替换滤网

      • 1 个带框架的镶嵌滤网
      • 1 个可水洗马达滤网
      可水洗海绵滤网，性能更长效

      可水洗海绵滤网，性能更长效

      海绵滤网可以在水龙头下或在洗衣机中轻松清洗，获得更长久的性能。

      带框架的镶嵌滤网

      带框架的镶嵌滤网

      技术规格

      • 包含

        带框架的镶嵌滤网
        1x
        可水洗海绵滤网
        1x

      • 普通参数

        适用于
        FC6802、FC6812-FC6814、FC6822、FC6823、FC6826、FC6827、XC7041-XC7043、FC6901-FC6904、FC6908、XC8043、XC8045、XC8047、XC8049、XC8147、XC8149

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品