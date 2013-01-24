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EasyPro Expert

无尘袋吸尘器

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    EasyPro Expert 无尘袋吸尘器

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    性能全面。强力吸尘。

    飞利浦 EasyPro Expert 无尘袋吸尘器，采用第六代飓风离尘技术，可长时间提供强劲吸力，实现非凡的灰尘和空气分离效果。得益于我们的高性能 TriActive 吸嘴和附件，您可进行高效清洁。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥899.00

    EasyPro Expert 无尘袋吸尘器

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      采用空气动力学设计的第六代飓风离尘技术通过 3 个高效步骤，减少空气阻力并确保非凡的清洁性能：1)得益于笔直平滑的进风口，空气可以快速地进入飓风离尘。2) 弧形通气道使空气加速上升至气旋室。3) 在旋风过滤器的顶部，出口叶片可以高效地使灰尘与空气分离。

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      缝隙吸嘴和小号吸嘴可帮助您清洁狭窄空间和家具。

      柔和噪音，让您获得愉悦的清洁体验

      得益于专门设计的结构和所用的材料，吸尘器产生的噪音变得非常柔和，可为您提供愉悦的清洁体验。

      技术规格

      • 性能

        输入功率 (IEC)
        1400  瓦
        声压级
        82  分贝
        吸力（最大）
        330  瓦

      • 可用性

        操作半径
        7.6  米
        手柄
        顶部和正面
        电线长度
        5  米
        吸管类型
        2 节金属伸缩管
        滚轮类型
        橡胶
        管联接
        活动锁
        吸力控制
        电子产品

      • 设计

        颜色
        明亮薄荷

      • 过滤

        尘量
        1.5  升
        排风滤网
        EPA 10 滤网
        过滤系统
        旋风

      • 吸尘嘴和附件

        包含附件
        • 缝隙吸嘴
        • 小号吸嘴
        • 集成式毛刷
        附加吸尘嘴
        迷你涡轮刷
        标准吸尘嘴
        TriActive 吸嘴

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