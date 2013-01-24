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手持式吸尘器

FC6050/99
  • 轻松清洁每一个角落 轻松清洁每一个角落 轻松清洁每一个角落
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    手持式吸尘器

    FC6050/99

    轻松清洁每一个角落

    特别设计的飞利浦 FC6050 (3.6 V) 吸尘器具有延伸吸嘴，可以轻松清洁任何位置。FC6050 具有 3 节高能充电式电池，使您可以随心所欲地享受不接电源线的高效清洁体验。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥239.00
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    轻松清洁每一个角落

    特别设计的飞利浦 FC6050 (3.6 V) 吸尘器具有延伸吸嘴，可以轻松清洁任何位置。FC6050 具有 3 节高能充电式电池，使您可以随心所欲地享受不接电源线的高效清洁体验。 查看所有优势

    轻松清洁每一个角落

    特别设计的飞利浦 FC6050 (3.6 V) 吸尘器具有延伸吸嘴，可以轻松清洁任何位置。FC6050 具有 3 节高能充电式电池，使您可以随心所欲地享受不接电源线的高效清洁体验。 查看所有优势

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      轻松清洁每一个角落

      吸尘器具有精巧的延伸吸嘴

      • 3.6 伏
      延伸吸嘴

      延伸吸嘴

      飞利浦手持式吸尘器 FC6050 系列具有又长又窄的吸嘴，专为精确清洁而设计。特长吸嘴可以轻松清洁拐角和弯角。

      高能充电式电池

      高能充电式电池

      凭借飞利浦手持式吸尘器的充电电池，您可以随时随地进行清洁。

      双重过滤系统，避免堵塞现象

      双重过滤系统，避免堵塞现象

      飞利浦迷你吸尘器的双重过滤系统可确保吸尘器内的灰尘无法逃逸。第一重滤网可以阻隔大部分灰尘，而折叠的第二重滤网可以捕捉更细小的灰尘颗粒。

      毛刷和缝隙吸嘴

      毛刷和缝隙吸嘴

      飞利浦手持式吸尘器附赠许多附件，可以轻松完成任何任务。软毛刷附件可以轻柔作用于精细表面，缝隙吸嘴甚至可以清洁难处理、难触及的位置。

      技术规格

      • 设计

        颜色
        辛橙

      • 过滤

        尘量
        0.3  升
        过滤网型号
        经久耐用且可以清洗
        过滤系统
        双重

      • 性能

        气流（最大）
        620  升/分钟
        电池电压
        3.6  伏
        充电时间
        16-18  小时
        噪音强度 (Lc IEC)
        77  分贝
        运行时间
        9  分钟
        吸力（最大）
        6.1  瓦
        真空（最大）
        1.9  千帕

      • 重量和尺寸

        小包装盒尺寸（长x宽x高）
        402 x 397 x 453  毫米
        每个小包装盒的产品
        6
        包装尺寸（长x宽x高）
        419 x 125 x 190  毫米
        产品重量
        1.2  千克

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