手持式吸尘器
轻松清洁每一个角落
特别设计的飞利浦 FC6050 (3.6 V) 吸尘器具有延伸吸嘴，可以轻松清洁任何位置。FC6050 具有 3 节高能充电式电池，使您可以随心所欲地享受不接电源线的高效清洁体验。 查看所有优势
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延伸吸嘴
飞利浦手持式吸尘器 FC6050 系列具有又长又窄的吸嘴，专为精确清洁而设计。特长吸嘴可以轻松清洁拐角和弯角。
高能充电式电池
凭借飞利浦手持式吸尘器的充电电池，您可以随时随地进行清洁。
双重过滤系统，避免堵塞现象
飞利浦迷你吸尘器的双重过滤系统可确保吸尘器内的灰尘无法逃逸。第一重滤网可以阻隔大部分灰尘，而折叠的第二重滤网可以捕捉更细小的灰尘颗粒。
毛刷和缝隙吸嘴
飞利浦手持式吸尘器附赠许多附件，可以轻松完成任何任务。软毛刷附件可以轻柔作用于精细表面，缝隙吸嘴甚至可以清洁难处理、难触及的位置。
技术规格
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设计
- 颜色
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辛橙
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重量和尺寸
- 包装尺寸（长x宽x高）
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419 x 125 x 190
mm
- 每个小包装盒的产品
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6
- 产品重量
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1.2
kg
- 小包装盒尺寸（长x宽x高）
-
402 x 397 x 453
mm
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性能
- 电池电压
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3.6
V
- 充电时间
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16-18
hour(s)
- 真空（最大）
-
1.9
kPa
- 运行时间
-
9
minute(s)
- 吸力（最大）
-
6.1
W
- 噪音强度 (Lc IEC)
-
77
dB
- 气流（最大）
-
620
l/min
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过滤
- 过滤系统
-
双重
- 尘量
-
0.3
l
- 过滤网型号
-
经久耐用且可以清洗
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