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    手持式吸尘器

    FC6050/99

    轻松清洁每一个角落

    特别设计的飞利浦 FC6050 (3.6 V) 吸尘器具有延伸吸嘴，可以轻松清洁任何位置。FC6050 具有 3 节高能充电式电池，使您可以随心所欲地享受不接电源线的高效清洁体验。

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    • 3.6 伏
    延伸吸嘴

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    飞利浦手持式吸尘器 FC6050 系列具有又长又窄的吸嘴，专为精确清洁而设计。特长吸嘴可以轻松清洁拐角和弯角。

    高能充电式电池

    高能充电式电池

    凭借飞利浦手持式吸尘器的充电电池，您可以随时随地进行清洁。

    双重过滤系统，避免堵塞现象

    双重过滤系统，避免堵塞现象

    飞利浦迷你吸尘器的双重过滤系统可确保吸尘器内的灰尘无法逃逸。第一重滤网可以阻隔大部分灰尘，而折叠的第二重滤网可以捕捉更细小的灰尘颗粒。

    毛刷和缝隙吸嘴

    毛刷和缝隙吸嘴

    飞利浦手持式吸尘器附赠许多附件，可以轻松完成任何任务。软毛刷附件可以轻柔作用于精细表面，缝隙吸嘴甚至可以清洁难处理、难触及的位置。

    技术规格

    • 设计

      颜色
      辛橙

    • 重量和尺寸

      包装尺寸（长x宽x高）
      419 x 125 x 190  mm
      每个小包装盒的产品
      6
      产品重量
      1.2  kg
      小包装盒尺寸（长x宽x高）
      402 x 397 x 453  mm

    • 性能

      电池电压
      3.6  V
      充电时间
      16-18  hour(s)
      真空（最大）
      1.9  kPa
      运行时间
      9  minute(s)
      吸力（最大）
      6.1  W
      噪音强度 (Lc IEC)
      77  dB
      气流（最大）
      620  l/min

    • 过滤

      过滤系统
      双重
      尘量
      0.3  l
      过滤网型号
      经久耐用且可以清洗

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