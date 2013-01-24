轻松清洁每一个角落
特别设计的飞利浦 FC6050 (3.6 V) 吸尘器具有延伸吸嘴，可以轻松清洁任何位置。FC6050 具有 3 节高能充电式电池，使您可以随心所欲地享受不接电源线的高效清洁体验。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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