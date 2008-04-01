飞利浦推出的防过敏手持式吸尘器

飞利浦 12 伏车载手持式吸尘器 FC6093/01 具有 HEPA 过滤网，即使是非常细小的灰尘也可以捕获。它是可同时适用于汽车和家庭的理想装备。它的电池为您在家中使用时带来“无线”自由。而车载充电插头可为您在车内除尘提供充裕的时间。