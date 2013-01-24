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MiniVac

手持式吸尘器

FC6093
  • 飞利浦推出的防过敏手持式吸尘器 飞利浦推出的防过敏手持式吸尘器 飞利浦推出的防过敏手持式吸尘器
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    MiniVac 手持式吸尘器

    FC6093

    飞利浦推出的防过敏手持式吸尘器

    飞利浦 12 伏车载手持式吸尘器 FC6093/01 具有 HEPA 过滤网，即使是非常细小的灰尘也可以捕获。它是可同时适用于汽车和家庭的理想装备。它的电池为您在家中使用时带来“无线”自由。而车载充电插头可为您在车内除尘提供充裕的时间。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥724.00
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    MiniVac 手持式吸尘器

    飞利浦推出的防过敏手持式吸尘器

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    飞利浦推出的防过敏手持式吸尘器

    飞利浦 12 伏车载手持式吸尘器 FC6093/01 具有 HEPA 过滤网，即使是非常细小的灰尘也可以捕获。它是可同时适用于汽车和家庭的理想装备。它的电池为您在家中使用时带来“无线”自由。而车载充电插头可为您在车内除尘提供充裕的时间。 查看所有优势

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      飞利浦推出的防过敏手持式吸尘器

      适用于车载和家用

      • 车载
      • 12 伏
      环保镍氢电池，电量持久

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      镍氢 (NiMH) 电池是环保电池。这意味着它不含有剧毒元素，因而对环境的危害变小。此外，镍氢 (NiMH) 电池的电量持久，确保了长时间的稳定操作。

      HEPA 过滤网可过滤细小灰尘

      HEPA 过滤网可过滤细小灰尘

      HEPA 过滤网可确保将细小的灰尘和微型寄生虫都留在集尘盒内。

      安静

      安静

      飞利浦手持式吸尘器带有强劲的马达，特殊的流线型设计使其安静。舒适的噪音级别使您随时都可以打扫房间。

      一键式易拆卸吸嘴，可在洗碗机内清洗

      一键式易拆卸吸嘴，可在洗碗机内清洗

      飞利浦手持式吸尘器不仅清空简单、快速，而且清洗起来十分卫生。飞利浦手持式吸尘器的吸嘴只需一个步骤即可轻松拆卸，所以您无须接触灰尘即可清空吸尘器。当需要清洁吸嘴时，只需将其放在洗碗机中，您就可以始终保持手持式吸尘器洁净、无尘。

      毛刷，可弯曲的缝隙吸嘴及旋风集尘技术

      毛刷，可弯曲的缝隙吸嘴及旋风集尘技术

      带充电电池（12 伏）的飞利浦手持式吸尘器具有不限制运行时间且带有车载插头的特殊车载清洁套件，这意味着消费者只需一次就可理想清洁汽车。此型号还附带有灵活的纤长缝隙吸嘴，可以轻松清洁汽车座位周围和其它难以清洁的区域。

      旋风气流技术和双重过滤系统

      旋风气流技术和双重过滤系统

      飞利浦迷你吸尘器的旋风气流技术可以将灰尘保留在集尘盒内，确保理想的卓越吸力和持久的清洁性能。其双重过滤系统可确保吸尘器内的灰尘绝无逃逸。第一重滤网可以阻隔大部分灰尘，而折叠的第二重滤网可以捕捉细小的灰尘颗粒。

      技术规格

      • 设计

        颜色
        钛金属和橙红色
        设计功能
        半透明集尘箱

      • 过滤

        尘量
        0.5  升
        过滤系统
        双重 HEPA

      • 吸尘嘴和附件

        其他附件
        • 车载插头
        • 充电座

      • 性能

        气流（最大）
        840  升/分钟
        电池类型
        镍氢电池
        电池电压
        12  伏
        充电时间
        16-18  小时
        输入功率（最大）
        120  瓦
        噪音强度 (Lc IEC)
        79  分贝
        运行时间
        11  分钟
        吸力（最大）
        22  瓦
        真空（最大）
        4.2  千帕

      • 可用性

        特殊功能
        • 充电显示灯
        • 直接充电插头
        • 软质手柄

      • 重量和尺寸

        小包装盒尺寸（长x宽x高）
        403 x 393 x 444  毫米
        每个小包装盒的产品
        4
        包装尺寸（长x宽x高）
        195 x 190 x 426  毫米
        产品重量
        1.5  千克

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 可弯曲缝隙吸嘴
      • 毛刷
      • 车载插头
      • 充电座
      • 缝隙吸嘴

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