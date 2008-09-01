环保镍氢电池

享受任意移动的自由，抛开电线的束缚。强大的充电式镍氢 (NiMH) 电池可对硬地板连续使用 50 分钟。这种镍氢电池是环保电池。这意味着它不含有剧毒元素，因而对环境的危害更小。此外，镍氢 (NiMH) 电池的电量更持久，确保了长时间的稳定操作。