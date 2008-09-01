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  • 无需再弯腰 无需再弯腰 无需再弯腰

    电扫乐

    FC6126/03

    无需再弯腰

    这款飞利浦电扫乐非常适合快速清洁地面：快速旋转的毛刷滚筒可轻松扫净尘土，并且易于操控。该电扫乐噪音很少，可弯曲的把杆可轻易到达难以清洁的位置。

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    电扫乐

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    无需再弯腰

    轻松到达难以触及之处

    • 4.8 伏
    可弯曲把杆

    可弯曲把杆

    可弯曲把杆令清洁十分轻松，即使难以触及的位置也能应付自如。清洁家具下方再也不必弯腰：电扫乐会替您弯腰。

    快速旋转的毛刷滚筒

    快速旋转的毛刷滚筒

    电动旋转滚刷可自动将灰尘卷入电扫乐自带的集尘盒，让家务劳动更加轻松、便利。打开电扫乐，即可将灰尘、碎屑和头发等清理干净。这种动态毛刷滚动操作可安全有效地作用于您家中任何硬地板或铺有短毛绒地毯的地面。

    环保镍氢电池

    环保镍氢电池

    享受任意移动的自由，抛开电线的束缚。强大的充电式镍氢 (NiMH) 电池可对硬地板连续使用 50 分钟。这种镍氢电池是环保电池。这意味着它不含有剧毒元素，因而对环境的危害更小。此外，镍氢 (NiMH) 电池的电量更持久，确保了长时间的稳定操作。

    侧毛刷

    侧毛刷

    电扫乐上的侧毛刷可确保您获得满意的清洁效果，即使是沿墙地面也不例外。侧毛刷可将侧边的灰尘转移到电扫乐的前面，从而让滚刷扫净所有灰尘。

    出众的灰尘盒清洁系统

    出众的灰尘盒清洁系统

    出众的除尘管理系统，除尘去污轻而易举。一键式灰尘盒开关，无需弯腰或触碰污物，便可将灰尘盒中污物直接清到垃圾箱。

    软质手柄

    软质握把令握持极为舒适。软橡胶外壳触感轻柔，带来您所需的牢固紧握之感。

    技术规格

    • 设计

      颜色
      柔白色和暖橙色

    • 重量和尺寸

      每个小包装盒的产品
      4
      包装尺寸（长x宽x高）
      125 x 284 x 542  mm
      产品重量
      1.8  kg
      小包装盒尺寸（长x宽x高）
      520 x 304 x 560  mm

    • 性能

      电池类型
      镍氢电池

    • 可用性

      特殊功能
      • 可弯曲把杆
      • 充电显示灯
      • 灰尘盒清洁系统
      • 侧毛刷
      • 软质手柄

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