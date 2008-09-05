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    MiniVac 手持式吸尘器

    FC6130/01

    有效过滤即使是非常细小的灰尘

    这款强劲的手持式吸尘器可满足您的基本清洁需要：它随附有一条舒适的肩带、一个清洁刷和一个软管，清洁起来非常方便。超级 HEPA 排气过滤网可过滤即使是非常细小的灰尘。

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    MiniVac 手持式吸尘器

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    首款采用 HEPA 过滤系统的手持式吸尘器

    • 900瓦
    出众 HEPA 排气过滤网可过滤细小灰尘

    出众 HEPA 排气过滤网可过滤细小灰尘

    HEPA 排气过滤网可确保将极细小的灰尘和微寄生虫吸附在手持式吸尘器内，因此排出的完全是清新空气。

    900 瓦马达

    900 瓦马达

    强劲的 900 瓦马达可确保对于手持式吸尘器而言极强的吸力，从而可实现至佳的清洁效果。

    毛刷及弹性软管

    毛刷及弹性软管

    灵活的软管能够轻松到达各个角落，毛刷可确保轻松清洁细致表面。

    一键式易拆卸吸嘴，更容易清空

    一键式易拆卸吸嘴，更容易清空

    飞利浦手持式吸尘器不仅能简单、快速地清空集尘盒，而且清洗起来也十分方便。飞利浦手持式吸尘器的吸嘴只需一个步骤即可轻松拆卸。因此您无须接触灰尘即可清空吸尘器。

    采用旋风气流技术，具有 3 重过滤系统

    采用旋风气流技术，具有 3 重过滤系统

    飞利浦手持式吸尘器的旋风气流技术可以将灰尘保留在集尘盒内，确保理想的强劲吸力和持久的清洁性能。其三重过滤系统可确保吸尘器内的灰尘绝无逃逸。第一重滤网可以阻隔大部分灰尘，而折叠的第二重滤网可以捕捉更细小的灰尘颗粒。HEPA 排气过滤网可确保将极细小的灰尘和微寄生虫吸附在手持式吸尘器内。

    软质手柄

    软质手柄

    软质握把令握持极为舒适。软橡胶外壳触感轻柔，带来您所需的牢固紧握之感。

    技术规格

    • 吸尘嘴和附件

      其他附件
      • 线夹
      • 软管
      • 肩带

    • 设计

      设计功能
      半透明集尘箱
      颜色
      柔白色和酸橙绿

    • 重量和尺寸

      包装尺寸（长x宽x高）
      460 x 165 x 210  mm
      每个小包装盒的产品
      4
      产品重量
      2.2  kg
      小包装盒尺寸（长x宽x高）
      475 x 345 x 440  mm

    • 性能

      电池电压
      4.8  V
      真空（最大）
      15.5  kPa
      运行时间
      9  minute(s)
      输入功率（最大）
      900  W
      吸力（最大）
      150  W
      噪音强度 (Lc IEC)
      <84  dB
      气流（最大）
      24.5  l/min

    • 过滤

      过滤系统
      干燥
      尘量
      0.4  l
      过滤网型号
      HEPA

    • 可用性

      特殊功能
      软质手柄
      电线长度
      7  m

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