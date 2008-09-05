采用旋风气流技术，具有 3 重过滤系统

飞利浦手持式吸尘器的旋风气流技术可以将灰尘保留在集尘盒内，确保理想的强劲吸力和持久的清洁性能。其三重过滤系统可确保吸尘器内的灰尘绝无逃逸。第一重滤网可以阻隔大部分灰尘，而折叠的第二重滤网可以捕捉更细小的灰尘颗粒。HEPA 排气过滤网可确保将极细小的灰尘和微寄生虫吸附在手持式吸尘器内。