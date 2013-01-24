包装盒中的其他物品
- 毛刷
- 缝隙吸嘴
- 线夹
- 地板吸嘴
- 手柄
有效过滤即使是非常细小的灰尘
这款飞利浦 MiniVac 二合一吸尘器可满足您的所有清洁需要：清洁地面时可用作把杆，同时也可用作手持式吸尘器以用于其它清洁用途。卓越 HEPA 排气过滤网可过滤即使是非常细小的灰尘。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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有效过滤即使是非常细小的灰尘
这款飞利浦 MiniVac 二合一吸尘器可满足您的所有清洁需要：清洁地面时可用作把杆，同时也可用作手持式吸尘器以用于其它清洁用途。卓越 HEPA 排气过滤网可过滤即使是非常细小的灰尘。 查看所有优势
卓越 HEPA 排气过滤网可确保将细小的灰尘和微寄生虫吸附在手持式吸尘器内，因此排出的完全是清新空气。
强劲的 900 瓦马达可确保对于手持式吸尘器而言强劲的吸力，从而可实现至佳的清洁效果。
这款手持式吸尘器可用于清洁地面，也可用作手持式吸尘器。可释放的把杆具有简易绕线装置，因此该手持式吸尘器不但使用起来很便捷，而且存放也很方便。
飞利浦手持式吸尘器不仅能简单、快速地清空集尘盒，而且清洗起来也十分方便。飞利浦手持式吸尘器的吸嘴只需一个步骤即可轻松拆卸。因此您无须接触灰尘即可清空吸尘器。
飞利浦手持式吸尘器的旋风气流技术可以将灰尘保留在集尘盒内，确保理想的卓越吸力和持久的清洁性能。其三重过滤系统可确保吸尘器内的灰尘绝无逃逸。第一重滤网可以阻隔大部分灰尘，而折叠的第二重滤网可以捕捉细小的灰尘颗粒。卓越 HEPA 排气过滤网可确保将细小的灰尘和微寄生虫吸附在手持式吸尘器内。
软质手柄令把杆和吸尘器握起来都十分舒适。软橡胶外壳触感轻柔，带来您所需的牢固紧握之感。
设计
过滤
吸尘嘴和附件
性能
可用性
重量和尺寸