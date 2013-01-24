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MiniVac

立式吸尘器

FC6132/01
  • 有效过滤即使是非常细小的灰尘 有效过滤即使是非常细小的灰尘 有效过滤即使是非常细小的灰尘
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    MiniVac 立式吸尘器

    FC6132/01

    有效过滤即使是非常细小的灰尘

    这款飞利浦 MiniVac 二合一吸尘器可满足您的所有清洁需要：清洁地面时可用作把杆，同时也可用作手持式吸尘器以用于其它清洁用途。卓越 HEPA 排气过滤网可过滤即使是非常细小的灰尘。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥539.00

    MiniVac 立式吸尘器

    有效过滤即使是非常细小的灰尘

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      • 900 瓦
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      卓越 HEPA 排气过滤网可过滤细小灰尘

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      900 瓦马达

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      强劲的 900 瓦马达可确保对于手持式吸尘器而言强劲的吸力，从而可实现至佳的清洁效果。

      带简易绕线装置的手柄

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      这款手持式吸尘器可用于清洁地面，也可用作手持式吸尘器。可释放的把杆具有简易绕线装置，因此该手持式吸尘器不但使用起来很便捷，而且存放也很方便。

      一键式易拆卸吸嘴，容易清空

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      飞利浦手持式吸尘器不仅能简单、快速地清空集尘盒，而且清洗起来也十分方便。飞利浦手持式吸尘器的吸嘴只需一个步骤即可轻松拆卸。因此您无须接触灰尘即可清空吸尘器。

      采用旋风气流技术，具有 3 重过滤系统

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      飞利浦手持式吸尘器的旋风气流技术可以将灰尘保留在集尘盒内，确保理想的卓越吸力和持久的清洁性能。其三重过滤系统可确保吸尘器内的灰尘绝无逃逸。第一重滤网可以阻隔大部分灰尘，而折叠的第二重滤网可以捕捉细小的灰尘颗粒。卓越 HEPA 排气过滤网可确保将细小的灰尘和微寄生虫吸附在手持式吸尘器内。

      软质手柄

      软质手柄

      软质手柄令把杆和吸尘器握起来都十分舒适。软橡胶外壳触感轻柔，带来您所需的牢固紧握之感。

      技术规格

      • 设计

        颜色
        柔白色和鲜橙色
        设计功能
        半透明集尘箱

      • 过滤

        尘量
        0.4  升
        过滤网型号
        HEPA

      • 吸尘嘴和附件

        其他附件
        线夹
        标准吸尘嘴
        地板吸嘴

      • 性能

        气流（最大）
        24.5  升/分钟
        输入功率（最大）
        900  瓦
        噪音强度 (Lc IEC)
        <84  分贝
        吸力（最大）
        150  瓦
        真空（最大）
        15.5  千帕

      • 可用性

        电线长度
        7  米
        特殊功能
        软质手柄

      • 重量和尺寸

        小包装盒尺寸（长x宽x高）
        475 x 225 x 670  毫米
        每个小包装盒的产品
        3
        包装尺寸（长x宽x高）
        460 x 215 x 215  毫米
        产品重量
        2.8  千克

      包装盒内物品：

      包装盒中的其他物品

      • 毛刷
      • 缝隙吸嘴
      • 线夹
      • 地板吸嘴
      • 手柄

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