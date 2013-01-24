采用旋风气流技术，具有 3 重过滤系统

飞利浦手持式吸尘器的旋风气流技术可以将灰尘保留在集尘盒内，确保理想的卓越吸力和持久的清洁性能。其三重过滤系统可确保吸尘器内的灰尘绝无逃逸。第一重滤网可以阻隔大部分灰尘，而折叠的第二重滤网可以捕捉细小的灰尘颗粒。卓越 HEPA 排气过滤网可确保将细小的灰尘和微寄生虫吸附在手持式吸尘器内。