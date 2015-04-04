搜索词

  • 去除可见的灰尘和污垢。 去除可见的灰尘和污垢。 去除可见的灰尘和污垢。

    MiniVac 手持式吸尘器 / 家用小型吸尘器

    FC6150/81

    去除可见的灰尘和污垢。

    飞利浦手持式吸尘器让日常清洁变得快速而又简单。它具有充电电池，允许您自在移动，自带附件则允许您清洁专门的表面和难触及的角落。

    查看所有优势

    MiniVac 手持式吸尘器 / 家用小型吸尘器

    相似产品

    See all 手持式真空吸尘器

    去除可见的灰尘和污垢。

    采用双重过滤技术，易于清洁

    • 3.6 伏
    • 白色
    • 2 个附件
    双重过滤系统，带来理想清洁效果

    双重过滤系统，带来理想清洁效果

    双重过滤系统可确保吸入吸尘器内的灰尘绝无逃逸。第一重滤网可以阻隔大部分灰尘，而第二重滤网则可以捕捉到更细小的灰尘颗粒。

    镍氢电池，满足日常电量使用

    镍氢电池，满足日常电量使用

    手持式吸尘器采用镍氢电池，与遭遇“记忆效应”的其他类型电池相比，保证随着时间的推移电量依然持久。

    无线操作，让您自在移动

    无线操作，让您自在移动

    得益于其充电电池，无需连接电源插座即可清洁任何地方。

    方便清空的集尘桶

    方便清空的集尘桶

    方便清空的集尘桶系统，可快速轻松地除去灰尘和污垢。

    采用人体工程学手柄设计，易于抓握

    采用人体工程学手柄设计，易于抓握

    飞利浦手持式吸尘器具有一个环形握把，可保证使用期间易于抓握和舒适的握持效果。

    缝隙吸嘴和毛刷，让您能够清洁任何地方

    缝隙吸嘴和毛刷，让您能够清洁任何地方

    使用缝隙吸嘴和毛刷，您能真正清洁任何地方。软毛刷附件会轻柔呵护专门的表面，缝隙吸嘴让您可以清洁棘手、难以触及的地方。

    集尘盒从容应对多次清洁操作

    高级集尘盒足够大，可从容应对多次清洁操作，无需在清洁期间将其倒空。

    十分轻盈，确保更大舒适度

    十分轻盈，确保清洁过程中的更大舒适度，省心省力。

    技术规格

    • 吸尘嘴和附件

      包含附件
      毛刷

    • 设计

      颜色
      白色

    • 重量和尺寸

      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      444 x 133 x 109  mm
      产品重量
      <1  kg

    • 可持续发展

      包装
      90% 以上均为可回收材料
      用户手册
      100% 再生纸

    • 性能

      电池电压
      3.6  V
      充电时间
      16-18  hour(s)
      运行时间
      9-10  minute(s)

    • 过滤

      过滤系统
      双重旋风操作
      尘量
      0.5  l

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。