MiniVac 手持式吸尘器 / 家用小型吸尘器
去除可见的灰尘和污垢。
飞利浦手持式吸尘器让日常清洁变得快速而又简单。它具有充电电池，允许您自在移动，自带附件则允许您清洁专门的表面和难触及的角落。 查看所有优势
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去除可见的灰尘和污垢。
采用双重过滤技术，易于清洁
双重过滤系统，带来理想清洁效果
双重过滤系统可确保吸入吸尘器内的灰尘绝无逃逸。第一重滤网可以阻隔大部分灰尘，而第二重滤网则可以捕捉到更细小的灰尘颗粒。
镍氢电池，满足日常电量使用
手持式吸尘器采用镍氢电池，与遭遇“记忆效应”的其他类型电池相比，保证随着时间的推移电量依然持久。
无线操作，让您自在移动
得益于其充电电池，无需连接电源插座即可清洁任何地方。
方便清空的集尘桶
方便清空的集尘桶系统，可快速轻松地除去灰尘和污垢。
采用人体工程学手柄设计，易于抓握
飞利浦手持式吸尘器具有一个环形握把，可保证使用期间易于抓握和舒适的握持效果。
缝隙吸嘴和毛刷，让您能够清洁任何地方
使用缝隙吸嘴和毛刷，您能真正清洁任何地方。软毛刷附件会轻柔呵护专门的表面，缝隙吸嘴让您可以清洁棘手、难以触及的地方。
集尘盒从容应对多次清洁操作
高级集尘盒足够大，可从容应对多次清洁操作，无需在清洁期间将其倒空。
十分轻盈，确保更大舒适度
十分轻盈，确保清洁过程中的更大舒适度，省心省力。
技术规格
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吸尘嘴和附件
- 包含附件
-
毛刷
-
设计
- 颜色
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白色
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重量和尺寸
- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）
-
444 x 133 x 109
mm
- 产品重量
-
<1
kg
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可持续发展
- 包装
-
90% 以上均为可回收材料
- 用户手册
-
100% 再生纸
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性能
- 电池电压
-
3.6
V
- 充电时间
-
16-18
hour(s)
- 运行时间
-
9-10
minute(s)
-
过滤
- 过滤系统
-
双重旋风操作
- 尘量
-
0.5
l
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