SmartStar 立式吸尘器
轻松享受洁净的地板
使用飞利浦 SmartStar 吸尘器轻松享受洁净的地板。借助旋风吸力和快速转动滚刷，其可以吸附细尘、毛发及污垢，清洁效果比扫帚更佳。由于可以不接电源线使用，所以很便利！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
轻松操控，省力清洁
立式吸尘器的扫帚形设计，便于在使用期间进行操控。
充电使用，无需拖带电源线，随处清洁更自在
通过充电电池实现的无绳操作，让您能够清洁任何地方。
旋风吸力，有效过滤细尘
立式吸尘器的旋风吸力可捕捉所有细尘，从空气中将其过滤掉。
快速转动滚刷，轻松捕捉所有毛发
吸嘴中的快速旋转滚刷可轻松捕捉各种毛发，包括人类和宠物的毛发。
可折叠手柄，存放轻松随意，不占地方
只需轻触按钮即可折叠手柄，降低一半高度。这可使产品更加紧凑，易于存放。
单键式释放系统，轻松清空集尘桶
按下释放钮可自动打开集尘桶盖，令除尘更容易。
技术规格
-
吸尘嘴和附件
- 其他附件
-
充电座
-
设计
- 设计功能
-
半透明集尘箱
- 颜色
-
兰花紫
-
重量和尺寸
- 包装尺寸（长x宽x高）
-
266 x 205 x 542
mm
- 产品尺寸（长 x 宽 x 高）
-
245 x 175 x 1030
mm
- 产品重量
-
2.8
kg
-
性能
- 电池类型
-
镍氢电池
- 电池电压
-
12
V
- 充电时间
-
16-18
hour(s)
- 运行时间
-
20
minute(s)
- 噪音强度 (Lc IEC)
-
82
dB
-
过滤
- 过滤系统
-
双重旋风操作
- 尘量
-
0.5
l
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。