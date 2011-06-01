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    SmartStar 立式吸尘器

    FC6151/01

    轻松享受洁净的地板

    使用飞利浦 SmartStar 吸尘器轻松享受洁净的地板。借助旋风吸力和快速转动滚刷，其可以吸附细尘、毛发及污垢，清洁效果比扫帚更佳。由于可以不接电源线使用，所以很便利！

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    SmartStar 立式吸尘器

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    轻松享受洁净的地板

    轻松过滤细尘、毛发及其它污垢

    • 12 伏
    轻松操控，省力清洁

    轻松操控，省力清洁

    立式吸尘器的扫帚形设计，便于在使用期间进行操控。

    充电使用，无需拖带电源线，随处清洁更自在

    充电使用，无需拖带电源线，随处清洁更自在

    通过充电电池实现的无绳操作，让您能够清洁任何地方。

    旋风吸力，有效过滤细尘

    旋风吸力，有效过滤细尘

    立式吸尘器的旋风吸力可捕捉所有细尘，从空气中将其过滤掉。

    快速转动滚刷，轻松捕捉所有毛发

    快速转动滚刷，轻松捕捉所有毛发

    吸嘴中的快速旋转滚刷可轻松捕捉各种毛发，包括人类和宠物的毛发。

    可折叠手柄，存放轻松随意，不占地方

    可折叠手柄，存放轻松随意，不占地方

    只需轻触按钮即可折叠手柄，降低一半高度。这可使产品更加紧凑，易于存放。

    单键式释放系统，轻松清空集尘桶

    单键式释放系统，轻松清空集尘桶

    按下释放钮可自动打开集尘桶盖，令除尘更容易。

    技术规格

    • 吸尘嘴和附件

      其他附件
      充电座

    • 设计

      设计功能
      半透明集尘箱
      颜色
      兰花紫

    • 重量和尺寸

      包装尺寸（长x宽x高）
      266 x 205 x 542  mm
      产品尺寸（长 x 宽 x 高）
      245 x 175 x 1030  mm
      产品重量
      2.8  kg

    • 性能

      电池类型
      镍氢电池
      电池电压
      12  V
      充电时间
      16-18  hour(s)
      运行时间
      20  minute(s)
      噪音强度 (Lc IEC)
      82  dB

    • 过滤

      过滤系统
      双重旋风操作
      尘量
      0.5  l

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