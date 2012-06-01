DailyDuo 立式吸尘器
为您的日常清洁带来理想体验
借助飞利浦 DailyDuo，享受每天清新洁净的感觉。此立式/手持二合一吸尘器采用无绳操作，通过其可轻松拆装的握柄，同时为您清洁地板和家具。满足您每天快速清洁的需要！ 查看所有优势
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为您的日常清洁带来理想体验
无绳式二合一，吸力持久
- 无线二合一：立式和手持式
- 无尘袋旋风
- 16.8 伏电池
- 双重 HEPA 过滤
强劲的 16.8 伏电池，确保强劲吸力
DailyDuo 配有强劲的 16.8 伏电池，可确保整个运行期间的出色吸力。结合 PowerBrush 的高速旋转，DailyDuo 可以帮助您毫不费力地实现全面清洁。
双重无尘袋旋风气流实现理想过滤效果
无尘袋旋风气流技术可以将灰尘保留在集尘盒内，确保理想的超强吸力和持久的清洁性能。其双重过滤系统可确保吸入吸尘器内的灰尘绝无逃逸。第一重滤网可以阻隔大部分灰尘，而第二重滤网则可以捕捉到更细小的灰尘颗粒。
旋风 HEPA 过滤系统，过滤效果更持久
多重 HEPA 过滤网拥有较大的滤网表面和良好的过滤性能。与旋风气流相结合，可防止其快速堵塞，带给您更好更持久的过滤效果。
二合一功能，同时清洁地板和家具
二合一功能，将立式和手持式吸尘器合为一体，令清洁地板和家具更轻松。
QuickDraw 快速释放系统，握柄拆装更容易
借助 QuickDraw 释放系统，您只要一只手，便可轻松从把杆上取下手持装置，因此立式和手持式使用轻松转换。
自动关熄充电系统保证使用更节能
自动关熄充电系统使装置在电池充满电时自动关闭，从而比其他系统更节能。
自立式储放位，随时随地放置
把杆具有方便的储放位置，随时保持直立，有无手持均可。因此，您可以随意将吸尘器放在任何地方，甚至在清洁的时候也能直立放置。
充电使用，无需拖带电源线，随处清洁更自在
通过充电电池实现的无绳操作，让您能够清洁任何地方。
技术规格
-
喷嘴和附件
- 其他附件
-
充电座
- 包含附件
-
- 附件存储
-
充电座内
-
设计
- 设计功能
-
半透明集尘箱
- 颜色
-
丝绒紫
-
重量和尺寸
- 包装尺寸（长x宽x高）
-
225 x 235 x 625
mm
- 每个小包装盒的产品
-
2
- 产品重量
-
3.3
kg
- 小包装盒尺寸（长x宽x高）
-
465 x 245 x 640
mm
-
性能
- 电池类型
-
镍氢电池
- 电池电压
-
16.8
V
- 充电时间
-
7
hour(s)
- 运行时间
-
20
minute(s)
- 真空（最大）
-
4
kPa
- 输入功率（最大）
-
100
W
- 吸力（最大）
-
17
W
- 噪音强度 (Lc IEC)
-
<84
dB
- 气流（最大）
-
850
l/min
-
过滤
- 过滤系统
-
旋风 HEPA 过滤系统
- 尘量
-
0.5
l
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