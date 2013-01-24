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DailyDuo

立式吸尘器

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    DailyDuo 立式吸尘器

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    为您的日常清洁带来超凡体验

    借助飞利浦 DailyDuo，享受每天清新洁净的感觉。此立式/手持二合一吸尘器采用无绳操作，通过其可轻松拆装的握柄，同时为您清洁地板和家具。满足您每天快速清洁的需要！ 查看所有优势

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      • 16.8 伏电池
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      充电使用，无需拖带电源线，随处清洁更自在

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      强劲的 16.8 伏电池，确保超强吸力

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      技术规格

      • 设计

        颜色
        丝绒紫
        设计功能
        半透明集尘箱

      • 过滤

        尘量
        0.5  升
        过滤系统
        旋风 HEPA 过滤系统

      • 吸尘嘴和附件

        包含附件
        • 毛刷
        • 缝隙吸嘴
        附件存储
        充电座内
        其他附件
        充电座

      • 性能

        气流（最大）
        850  升/分钟
        电池类型
        镍氢电池
        电池电压
        16.8  伏
        充电时间
        7  小时
        输入功率（最大）
        100  瓦
        噪音强度 (Lc IEC)
        <84  分贝
        运行时间
        20  分钟
        吸力（最大）
        17  瓦
        真空（最大）
        4  千帕

      • 重量和尺寸

        小包装盒尺寸（长x宽x高）
        465 x 245 x 640  毫米
        每个小包装盒的产品
        2
        包装尺寸（长x宽x高）
        225 x 235 x 625  毫米
        产品重量
        3.3  千克

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