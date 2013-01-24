为您的日常清洁带来超凡体验
借助飞利浦 DailyDuo，享受每天清新洁净的感觉。此立式/手持二合一吸尘器采用无绳操作，通过其可轻松拆装的握柄，同时为您清洁地板和家具。满足您每天快速清洁的需要！ 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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无尘袋旋风气流技术可以将灰尘保留在集尘盒内，确保理想的超强吸力和持久的清洁性能。其双重过滤系统可确保吸入吸尘器内的灰尘绝无逃逸。第一重滤网可以阻隔大部分灰尘，而第二重滤网则可以捕捉到更细小的灰尘颗粒。
多重 HEPA 过滤网拥有较大的滤网表面和良好的过滤性能。与旋风气流相结合，可防止其快速堵塞，带给您更好更持久的过滤效果。
二合一功能，将立式和手持式吸尘器合为一体，令清洁地板和家具更轻松。
借助 QuickDraw 释放系统，您只要一只手，便可轻松从把杆上取下手持装置，因此立式和手持式使用轻松转换。
自动关熄充电系统使装置在电池充满电时自动关闭，从而比其他系统更节能。
把杆具有方便的储放位置，随时保持直立，有无手持均可。因此，您可以随意将吸尘器放在任何地方，甚至在清洁的时候也能直立放置。
通过充电电池实现的无绳操作，让您能够清洁任何地方。
设计
过滤
吸尘嘴和附件
性能
重量和尺寸