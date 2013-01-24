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PowerPro Aqua

吸尘、湿拖和手持式3合1无线吸尘器

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  • 吸尘、湿拖，一次搞定 吸尘、湿拖，一次搞定 吸尘、湿拖，一次搞定
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    PowerPro Aqua 吸尘、湿拖和手持式3合1无线吸尘器

    FC6407/81

    吸尘、湿拖，一次搞定

    全新无线 (25.2V) PowerPro Aqua 是一款 3 合 1 的强大工具，适合进行日常清洁。作为无尘袋吸尘器，适用于各类地板；作为手持式吸尘器，适用于沙发、椅子表面或角落；而作为湿拖系统，则可以清洁湿尘。 查看所有优势

    官方建议零售价: ￥1,999.00

    PowerPro Aqua 吸尘、湿拖和手持式3合1无线吸尘器

    吸尘、湿拖，一次搞定

    全新无线 (25.2V) PowerPro Aqua 是一款 3 合 1 的强大工具，适合进行日常清洁。作为无尘袋吸尘器，适用于各类地板；作为手持式吸尘器，适用于沙发、椅子表面或角落；而作为湿拖系统，则可以清洁湿尘。 查看所有优势

    吸尘、湿拖，一次搞定

    全新无线 (25.2V) PowerPro Aqua 是一款 3 合 1 的强大工具，适合进行日常清洁。作为无尘袋吸尘器，适用于各类地板；作为手持式吸尘器，适用于沙发、椅子表面或角落；而作为湿拖系统，则可以清洁湿尘。 查看所有优势

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    PowerPro Aqua 吸尘、湿拖和手持式3合1无线吸尘器

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    全新无线 (25.2V) PowerPro Aqua 是一款 3 合 1 的强大工具，适合进行日常清洁。作为无尘袋吸尘器，适用于各类地板；作为手持式吸尘器，适用于沙发、椅子表面或角落；而作为湿拖系统，则可以清洁湿尘。 查看所有优势

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      手持式功能便于清洁家具和难以触及的角落

      手持式功能便于清洁家具和难以触及的角落

      3 层过滤网技术，可捕获微小颗粒

      3 层可水洗滤网可捕获 >90% 的过敏原，如花粉、宠物毛发和灰尘，从而净化空气（由飞利浦实验室进行的测试所得）。

      创新型湿拖系统，为所有硬地板提供适合的湿度

      出色的湿拖系统可控制放水量，从而在整个清洁过程中为硬地板保持适合的湿度。可手洗或用洗衣机清洗微细纤维软垫*。

      强劲的 25.2 伏锂离子电池，清洁时间长至 1 小时 (来自飞利浦实验室数据，最小性能设置时的续航时间)

      通过强劲的 25.2 伏锂离子电池进行无绳清洁，运行时间长至 1 小时 (来自飞利浦实验室数据，最小性能设置时的续航时间)。随时可以充电，无需等到电池电量耗尽

      技术规格

      • 性能

        电池类型
        锂电池
        电池电压
        25.2  伏
        充电时间
        5  小时
        拖地部件
        出众的湿拖系统
        运行时间：来自飞利浦实验室数据，最小性能设置时的续航时间
        长至 60  分钟
        每水箱可清洁面积
        50  平方米
        声压级
        83  分贝

      • 可用性

        净水箱容量（最大）
        0.2  升
        可使用的清洁剂
        用清洁剂或直接用水进行清洁

      • 设计

        设计功能
        开-关
        颜色
        银色

      • 过滤

        尘量
        0.6  升
        排风滤网
        海绵滤网
        过滤系统
        3 层，采用德国技术

      • 吸尘嘴和附件

        包含附件
        • 2 合 1毛刷
        • 交流电源适配器
        • 缝隙吸嘴
        • 2 个微纤维清洁软垫
        标准吸尘嘴
        TriActive Turbo 吸嘴
        附加吸尘嘴
        迷你涡轮刷

      • 可持续发展

        包装
        90% 以上均为可回收材料
        用户手册
        100%可回收纸

      • 重量和尺寸

        产品重量
        4.7  千克

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      适用于此产品的附件

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      电话订购:4008 800 008
        * 官方建议零售价

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            • 建议您根据使用频率每 3-6 个月进行一次更换。 包装内随附 2 块微纤维清洁软垫，您可以查看 www.philips.com 来找到在何处可购买微纤维清洁软垫。 若使用其它品牌的微纤维清洁软垫，我们无法保证理想的清洁效果。