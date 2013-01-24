吸尘、湿拖，一次搞定
全新无线 (25.2V) PowerPro Aqua 是一款 3 合 1 的强大工具，适合进行日常清洁。作为无尘袋吸尘器，适用于各类地板；作为手持式吸尘器，适用于沙发、椅子表面或角落；而作为湿拖系统，则可以清洁湿尘。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
吸尘、湿拖，一次搞定
全新无线 (25.2V) PowerPro Aqua 是一款 3 合 1 的强大工具，适合进行日常清洁。作为无尘袋吸尘器，适用于各类地板；作为手持式吸尘器，适用于沙发、椅子表面或角落；而作为湿拖系统，则可以清洁湿尘。 查看所有优势
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吸尘、湿拖，一次搞定
全新无线 (25.2V) PowerPro Aqua 是一款 3 合 1 的强大工具，适合进行日常清洁。作为无尘袋吸尘器，适用于各类地板；作为手持式吸尘器，适用于沙发、椅子表面或角落；而作为湿拖系统，则可以清洁湿尘。 查看所有优势
全新的无尘袋 PowerPro Aqua 真空吸尘器可轻松处理集尘桶中的灰尘，无须接触灰尘。
无绳模式，随处清洁各种地板
新 PowerPro Aqua 真空吸尘器轻便易操控，操作简单。
两侧都有磁铁，湿拖系统可在吸嘴处轻松装上或者卸下。
飓风离尘技术，一次实现高效真空清洁效果。空气快速进入飓风离尘系统，然后经过弧形通气道进一步加速，有效分离灰尘与空气。
TriActive Turbo 吸嘴在硬地板和地毯上均可实现强劲性能。电动刷头和优化气流一次采集所有灰尘和绒毛。
得益于迷你涡轮刷，您可以轻松清洁如沙发、耳垫和床垫等柔软表面。它还特别适合去除动物毛发。
3 层可水洗滤网可捕获 >90% 的过敏原，如花粉、宠物毛发和灰尘，从而净化空气（由飞利浦实验室进行的测试所得）。
出色的湿拖系统可控制放水量，从而在整个清洁过程中为硬地板保持适合的湿度。可手洗或用洗衣机清洗微细纤维软垫*。
通过强劲的 25.2 伏锂离子电池进行无绳清洁，运行时间长至 1 小时 (来自飞利浦实验室数据，最小性能设置时的续航时间)。随时可以充电，无需等到电池电量耗尽
性能
可用性
设计
过滤
吸尘嘴和附件
可持续发展
重量和尺寸
FC8063/01
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