快速清洁。强大的清洁能力可覆盖很难清洁的角落
全新的 SpeedPro 无绳吸尘器具有快速又强大的清洁能力。它配备了 180° 吸嘴，即使在很难清洁的地方 - 靠近墙壁、家具和角落，也能实现准确的集尘效果。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
快速清洁。强大的清洁能力可覆盖很难清洁的角落
全新的 SpeedPro 无绳吸尘器具有快速又强大的清洁能力。它配备了 180° 吸嘴，即使在很难清洁的地方 - 靠近墙壁、家具和角落，也能实现准确的集尘效果。 查看所有优势
快速清洁。强大的清洁能力可覆盖很难清洁的角落
全新的 SpeedPro 无绳吸尘器具有快速又强大的清洁能力。它配备了 180° 吸嘴，即使在很难清洁的地方 - 靠近墙壁、家具和角落，也能实现准确的集尘效果。 查看所有优势
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快速清洁。强大的清洁能力可覆盖很难清洁的角落
全新的 SpeedPro 无绳吸尘器具有快速又强大的清洁能力。它配备了 180° 吸嘴，即使在很难清洁的地方 - 靠近墙壁、家具和角落，也能实现准确的集尘效果。 查看所有优势
180° 吸嘴专为强力而又高效地吸附各种地板上的灰尘和污垢而设计，即使在难以触及的地方也是如此。
凭借 SpeedPro 吸嘴中的 LED 灯，可轻松照射到和照亮灰尘、绒毛、毛发和碎屑。吸嘴中的 LED 灯可在移动过程中照亮隐蔽的灰尘和污垢。
在充电前，高性能 21.6 伏锂离子电池可在正常模式下提供长达 40 分钟的运行时间（来自飞利浦实验室数据，最小性能设置时的续航时间），在快速模式下为 20 分钟。
配件可一键使用。可分离式手持式部件使 SpeedPro 设备二合一。管中集成有刷配件，可让您随时清洁天花板和搁架。
SpeedPro 灵活且易于操控。顶部配有集尘桶，能够以较小角度甚至在地板上完全平放，从而触及家具下方区域。
真空吸尘器的集尘桶很容易卫生地取下并倒空，而不会造成任何扬尘。
迷你涡轮刷十分适合从座套、座椅和地毯上去除宠物毛发。它外形小巧、强劲且高效。
PowerBlade 马达专为提供大风量而设计，可让吸嘴实现强劲而又高效的集尘效果。
第七代飓风离尘技术可迅速分离空气中的灰尘，旨在确保更持久地保持强劲性能。
滤网系统将洁净空气返回至马达，可确保提供大风量和更持久的性能。
两档速度选择可应对不同的地板和灰尘类型。
性能
可用性
设计
过滤
吸尘嘴和配件
重量和尺寸
可持续发展