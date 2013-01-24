快速清洁。强大的清洁能力可覆盖很难清洁的角落

全新的 SpeedPro 无绳吸尘器具有快速又强大的清洁能力。它配备了 180° 吸嘴，即使在很难清洁的地方 - 靠近墙壁、家具和角落，也能实现准确的集尘效果。 查看所有优势