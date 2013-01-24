主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

SpeedPro Max Aqua

无绳立式吸尘器

FC6801/82
  • 高效无绳吸尘器* 高效无绳吸尘器* 高效无绳吸尘器*
    -{discount-value}

    SpeedPro Max Aqua 无绳立式吸尘器

    FC6801/82

    高效无绳吸尘器*

    凭借我们的 3 合 1 无绳吸尘器，可更快地完成清洁。我们强劲的 360° 吸嘴可全方位更快地吸附灰尘和污垢。从硬地板到地毯，使每一次移动都起到作用。吸尘加湿拖系统一次可对抗多种灰尘类型。 查看所有优势

    SpeedPro Max Aqua 无绳立式吸尘器

    高效无绳吸尘器*

    凭借我们的 3 合 1 无绳吸尘器，可更快地完成清洁。我们强劲的 360° 吸嘴可全方位更快地吸附灰尘和污垢。从硬地板到地毯，使每一次移动都起到作用。吸尘加湿拖系统一次可对抗多种灰尘类型。 查看所有优势

    高效无绳吸尘器*

    凭借我们的 3 合 1 无绳吸尘器，可更快地完成清洁。我们强劲的 360° 吸嘴可全方位更快地吸附灰尘和污垢。从硬地板到地毯，使每一次移动都起到作用。吸尘加湿拖系统一次可对抗多种灰尘类型。 查看所有优势

    SpeedPro Max Aqua 无绳立式吸尘器

    高效无绳吸尘器*

    凭借我们的 3 合 1 无绳吸尘器，可更快地完成清洁。我们强劲的 360° 吸嘴可全方位更快地吸附灰尘和污垢。从硬地板到地毯，使每一次移动都起到作用。吸尘加湿拖系统一次可对抗多种灰尘类型。 查看所有优势

    相似产品

    See all 立式吸尘器

      高效无绳吸尘器*

      3 合 1 清洁

      • 360 度吸嘴
      • 18 伏，运行时间长达 40 分钟
      • 3 合 1：吸尘、湿拖和手持式吸尘部件
      • TurboPet 吸嘴
      360 度吸嘴可更快地吸附灰尘和污垢

      360 度吸嘴可更快地吸附灰尘和污垢

      360 度吸嘴可更快地吸附灰尘和污垢

      适用于多种灰尘类型，包括适用于顽固污垢的 AquaBoost

      适用于多种灰尘类型，包括适用于顽固污垢的 AquaBoost

      吸尘加湿拖系统可控制放水量，从而在整个清洁过程中为硬地板保持适合的湿度。可手洗或用洗衣机清洗微细纤维软垫。

      快速触及任何角落，甚至是家具下方区域

      快速触及任何角落，甚至是家具下方区域

      SpeedPro Max 灵活且易于操控。顶部配有集尘桶，能够以较小角度甚至在地板上完全平放，从而触及家具下方区域。

      第 8 代飓风离尘 - 飞利浦强劲的无尘袋技术

      第 8 代飓风离尘 - 飞利浦强劲的无尘袋技术

      第 8 代飓风离尘技术 - 我们全新的无尘袋真空清洁技术，现在配以无绳把杆，可以更长时间提供更强劲的吸力。

      集成式手持装置、缝隙吸嘴和毛刷

      集成式手持装置、缝隙吸嘴和毛刷

      多个附件可一键分离使用。可拆卸手持部件使 SpeedPro Max 一机多用。集成式的毛刷附着于吸管上，触手可及。

      LED 吸嘴可捕捉隐蔽的灰尘和污垢

      LED 吸嘴可捕捉隐蔽的灰尘和污垢

      凭借 SpeedPro Max 吸嘴前的 LED 灯，可轻松照射到和清除灰尘、绒毛、毛发和碎屑。LED 吸嘴还可以捕捉隐蔽的灰尘。

      三重过滤系统可确保高速气流持续更长时间

      三重过滤系统可确保高速气流持续更长时间

      三重过滤系统仅将洁净空气返回至马达，从而确保高速气流持续更长时间

      3 合 1：360° 吸嘴、吸尘和湿拖系统、手持式吸尘部件

      3 合 1：360° 吸嘴、吸尘和湿拖系统、手持式吸尘部件

      3 合 1 - 强劲的 360° 吸嘴、吸尘加湿拖系统及集成式手持式吸尘部件

      PowerBlade 数字电机可产生高速气流（>1000 升/分钟）

      PowerBlade 是专为提供高气流（>1000 升/分钟）的数字电机，采用 360° 吸嘴。在购买 3 个月内前往 Philips.com 注册，即可享受 5 年免费电机保修！

      具有 18 伏锂电池，可长达 40 分钟* 进行强劲清洁

      高性能 18 伏锂离子电池在充电前提供长达 40 分钟的节能模式运行，在普通模式下为 20 分钟，在强力模式下为 12 分钟。

      技术规格

      • 性能

        电池类型
        锂电池
        电池电压
        18  伏
        充电时间
        5  小时
        运行时间
        40  分钟
        运行时间（高速）
        12  分钟
        声压级
        84  分贝
        每水箱可清洁面积
        60  m²
        气流（最大）
        1000  升/分钟

      • 可用性

        净水箱容量（最大）
        0.28  升
        可使用的清洁剂
        用清洁剂或直接用水进行清洁

      • 设计

        颜色
        亮白色

      • 过滤

        尘量
        0.6  升
        马达滤网
        可水洗滤网

      • 吸尘嘴和附件

        包含附件
        • 交流电源适配器
        • 微细纤维软垫
        • 集成式毛刷
        • 壁挂式底座
        附加吸尘嘴
        • 360 度吸嘴
        • TurboPet 吸嘴
        标准吸尘嘴
        吸尘和湿拖

      • 可持续发展

        包装
        90% 以上均为可回收材料
        用户手册
        100%可回收纸

      • 重量和尺寸

        产品重量
        2.654  千克

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品

          • 飞利浦的除尘硬地板清洁测试（基于国际标准 IEC60312-1）与 2017 年德国售价超过 300 欧元的 10 大无线立式吸尘器进行对比测试。2018 年 1 月
          • 使用吸尘加湿拖系统